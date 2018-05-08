“Tapu harcı ve KDV indirimi kalıcı olsun” temennisi

Açıklanan kararla birlikte, gayrimenkul sektöründeki gelişmeler dikkate alınarak taşınmazların alım satım maliyetlerine ilişkin vergilerin 6 aylığına düşürüldüğü belirtildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla duyurulan düzenlemeye göre KDV indirimi sadece konutları kapsayacak. Bunun dışındaki dükkan, ofis, büro, apart ünite ve benzeri olarak tanımlanan iş yerlerinin KDV oranlarında indirim uygulanmayacak. Tapu harcındaki indirim ise işyerlerine de uygulanacak. Düşen tapu harcı oranı ise sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli olacak, arsa ve arazi alımlarında ise geçerli olmayacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan inşaat sektörü temsilcileri, tapu harçlarının indirilmesi ve KDV’nin yüzde 8’e çekilmesiyle birlikte satışların olumlu etkileneceğini; indirimlerin kalıcı olması halinde sektöre hareket geleceğini kaydetti.

Geçmişte de tapu harçları ve KDV’nin indirilmesinin sektörde olumlu bir rüzgar estirdiğini kaydeden MÜFED Başkanı inşaat mühendisi Necip Nasır, “Yapılan bu düzenlemenin durağan giden satışlara can vereceğini düşünüyorum. Hem alıcı, hem de satıcılar açısından avantaj sağlanacaktır. Tapu rakamlarının düşük olması satış rakamlarını da aşağı çekecektir. Burada önemli olan bu yapılan indirimlerin kalıcı hale getirilmesi olacaktır. Eğer bu gerçekleşirse daha olumlu ve uzun süreli satış ivmelerinin de yakalanacağına inanıyorum” dedi.

“Satışlar ivme kazanacak”

“Bir süredir durağan giden konut satışlarının bu son gelişmeyle birlikte canlanacağını düşünüyorum” diyen Tanyer A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer de “Bu sektörümüz adına olumlu bir gelişme. Özellikle İzmir gibi yoğun göç alan ve talep gören bir kentte bu ivmenin daha çok hissedileceğini öngörüyorum. Bu durum, halkımız ve inşaat sektörü temsilcileri için önemli bir fiyat avantajı da sunuyor. Bu konuda yapılan indirim ve desteklerin daha uzun soluklu olması da düzenlemenin etkisini artıracaktır” diye konuştu.

“Sektöre hareket getirir”

Tapu harçlarının indirilmesi ve KDV’nin yüzde 8’e çekilmesinin konut sektörüne önemli bir hareket getireceğini savunan DRC Grup Kurucu Ortağı Onur Durmuş, “Yapılan düzenleme 6 aylık olsa bile indirimin önemli etkilerinin görüleceğini düşünüyorum. Konut sektörünün bu gibi desteklere ihtiyacı var. Çünkü gerek artan girdi maliyetleri, gerekse de konut sektöründe yaşanan dönemsel düşüşler bu konuda bir düzenleme yapılmasını gerektiriyordu. Sektörü yavaşlatan vergilerin düşürülmesini de bekliyorduk. Durumu sektör adına ele alacak olursak, bu düzenleme mevcut konut stoğunu eritmenin yanı sıra; yeni yatırımlar için de gerekli adımların atılmasını çabuklaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

“Düzenleme mutlaka kalıcı olmalı”

“Bakanlık tarafından yapılan bu düzenlemenin çok olumlu olduğunu düşünüyorum” diyen Gözde Group Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı ise “Bu düzenleme kalıcı hale getirilirse bir anlam ifade edecektir. Çünkü bu indirimlerden 6 ay süre zarfında yararlanamayan vatandaşlarımız mağdur duruma düşebilir. Bu avantajın herkes tarafından kullanılabilmesi açısından uygulama kalıcı hale getirilmeli. Yapılan indirim yaz aylarıyla birlikte yavaşlayan sektörün canlanması açısından faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

“Hem alıcıya, hem de satıcıya avantaj sağlar”

Düzenlemenin, özellikle büyük metrajlı konut üreten firmaların yaşadığı soruna çözüm niteliği taşıdığını aktaran Gordion Group Yönetim Kurulu Başkanı Metin Başalma da “Bu uygulamanın kısa sürede de olsa sektöre katkısı olacaktır. Firmalar bu maliyetleri ya fiyatlarına yansıtıyorlardı; ya da müşterilerden talep ediyorlardı. Tapu harçları ve KDV indirimi hem alıcıya hem de satıcılara avantaj sağlar. Daha çok konut sahibi olmak isteyenlerin lehine olacaktır. Burada atılan adım doğru olmakla birlikte, uzun vadeli olarak geçerli olursa daha kalıcı bir çözüm olur” dedi.