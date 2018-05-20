Tarihe geçmek için fırsat

kez düzenlediği “Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri”ne başvurular başladı. Yarışmaya katılacaklar için son başvuru tarihi 17 Ağustos Cuma.

İzmir’de tarihi mirasa hak ettiği saygının gösterilmesi ve tarihi yapıların korunmasını teşvik amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2003 yılından bu yana düzenlenen “Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri” için başvurular başlarken, son başvuruların 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminde alınacağı açıklandı. “Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri Yarışması”na katılmak isteyenlerin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin http://tarihesaygi.izmir.bel.tr/ adresine girerek doldurdukları formları, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Tarih Proje Merkezi Konak Mahallesi, 848 Sokak No: 77 - 79 Kemeraltı - Konak adresine elden ya da postayla teslim etmeleri gerekiyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler ise web sitesinden ya da 293 39 84 / 293 16 13 no’lu telefonlardan da yararlanabilecek.

İki bölge yarışacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yasa ile sınırlarının genişlemesinden dolayı, başvuruları daha ayrıntılı değerlendirmek için üç bölge oluşturdu. Buna göre Konak, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Seferihisar, Urla, Çeşme ve Karaburun "Merkez"; Menemen, Foça, Aliağa, Dikili, Kınık ve Bergama "I. Bölge"; Kemalpaşa, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Selçuk, Torbalı ve Menderes ise "II. Bölge" olarak belirlendi. Bu sene yarışmaya, "Merkez" ve "2. Bölge"de yaşayan vatandaşlardan başvuruların kabul edileceği duyuruldu. Geçen yılki yarışmaya Merkez ve 1. Bölge’den başvurular alınmıştı.

Ödül kategorileri

Ödül programına bu yıl tarihi konutunda yaşamayı sürdüren tarihe duyarlı kişileri ve yapıları kapsayan "Tarihi Yapıda Yaşam", "Basit Onarım", "Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım", "Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı Onarım", "Emek", "Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı”, “Geleneksel Zanaatların Yaşatılması”, "Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik" kategorilerinde başvurular kabul edilecek.

Sonuçlar eylülde

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir sınırları içindeki tarihi mirasın belgelenmesi, yaşamını sürdürmesi, geleceğe aktarılması ve bu yapıların tanıtılarak tarihi mirasın korunması için bilimsel ve mesleki kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilen ödül programı, 2003 yılından bu yana kesintisiz sürdürülüyor. Seçici Kurul toplantısı 10-14 Eylül’de gerçekleştirilecek olan yarışmanın sonuçları 17 Eylül Pazartesi günü açıklanacak.

Seçici kurulda kimler var?

Yarışmanın Asil Seçici Kurulu Yüksek Mimar Cengiz Bektaş, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Nimet Özgönül, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Enlil, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Akın, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Şahin Tekinalp, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Gül Akalın Orbay, Serbest Mimar-Restorasyon Uzmanı Nevin Nazan Yücel; yarışmanın Yedek Seçici Kurulu’nda ise İYTE Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tonguç Akı ş, İYTE Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Işın Can, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Selda Alp ve Celal Bayer Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gözde Şakar yer alıyor.