Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 18:08

Tarihi Birgi’deki 10 iş yerinde hırsızlık şoku

Tarihi Birgi’deki 10 iş yerinde hırsızlık şoku

07 Ocak 2017 18:08

İzmir’in Ödemiş ilçesinin tarihi mahallelerinden Birgi’de, hediyelik eşyaların ve yöresel ürünlerin satıldığı 10 iş yeri hırsızlarca soyuldu.
Ödemiş ilçesindeki Birgi Mahallesine 1 kilometre uzaklıktaki iş yerlerinde hırsızlık olayı yaşandı. Tarihi mezarlığın karşısında bulunan hediyelik eşyaların ve yöresel ürünlerin satıldığı iş yerleri, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. 10’a yakın iş yerine giren hırsızlar, bazı eşyaları çalıp dükkanları dağıttı. Olay sonrasında iş yeri sahipleri, jandarmaya ihbarda bulundu. İş yeri sahiplerinden Çağatay Mutlu, hırsızların bir an önce yakalanması istedi. Mutlu, “İmam-ı Birgivi hazretlerinin de mezarının bulunduğu bu mezarlığımız manevi değer olarak bölgemizde büyük önem taşımaktadır. Yurt içi ve yurt dışından bölgemize gelen birçok turist burayı ziyaret ederek dualarını ederler. Mezarlığımızın karşısında hediyelik eşya ve yöresel ürünlerin satıldığı mini dükkanlarımız var. Bu dükkanlarımız da hırsızlık olayı yaşandı. Maddi hasarlarımız var jandarma ekipleri bir takım tespitlerini yaptı. Esnaf olarak mağdur olduk. Bizler buraya yetkililer tarafından mobese kamerası istiyoruz. Böylesine manevi ve yöresel güzelliklerin olduğu bir alanda yaşadığımız olay üzücü” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
4
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç