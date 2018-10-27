Tarihi Çarşı'da Cumhuriyet kutlaması

İzmir'in Konak ilçesinde, Tarihi Kemeraltı Çarşısı içinde hizmet veren Kızlar Ağası Hanı ve çevresindekilerin Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği ilkokullar arası Atatürk ve Cumhuriyet konulu şiir yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Konak'da, Tarihi Kemeraltı Çarşısı içinde hizmet veren Kızlar Ağası Hanı ve çevresindekilerin Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümü dolayısıyla şiir yarışması yaptı. ilkokullar arası Atatürk ve Cumhuriyet konulu şiir yarışmasının kazananları belli oldu. Han yönetimince düzenlenen yarışmada dereceye giren minikler ödüllerini başkan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın elinden aldı. Kızlar Ağası Hanı girişinde gerçekleştirilen ödül törenine; Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın yanı sıra Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, handaki işletmelerin sahipleri, okul yöneticileri ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yarışmada dereceye giren minikler; Ceylin Nas, Dilara Sude Tarhan ve Kuzey Yeniçiftlik yazdıkları şiirleri okudu.

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Kızlar Ağası Hanı'nın da içinde bulunduğu Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın Milli Mücadele'nin önemli simgelerine ev sahipliği yaptığını söyledi. Kızlar Ağası Han'ın İzmir'in işgalinde ilk kurşunun atıldığı Pasaport'a 10 dakika, İzmir İktisat Kongresi'nin yapıldığı ve şu anda yerinde anıtın bulunduğu Banka Han'a ise 2 dakika mesafede olduğunu söyleyen Pekdaş, Cumhuriyet coşkusunun bu tarihi noktada yeniden yaşatılıyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Pekdaş, Han yönetimine de çocuklara Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini aşılayan yarışmayı düzenlediği için teşekkür etti. Kızlar Ağası Han'ı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Safi de, kendisinin bir Atatürk sevdalısı olduğunu belirterek, destek veren herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Pekdaş ve Han yöneticileri yarışmada dereceye giren miniklere ödüllerini verdi.