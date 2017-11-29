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29 Kasım 2017 09:32

Tarihi çarşıya “hayat öpücüğü”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en eski ve en önemli ticaret merkezi Kemeraltı’nı yeniden ayağa kaldıracak çalışmaların ilk adımını atıyor.

Tarihi çarşıya “hayat öpücüğü”

29 Kasım 2017 09:32

Tarihi çarşıda komple alt yapı, zemin yenileme ve üst örtü inşaatına başlamadan önce atık su altyapısını ele alan Büyükşehir Belediyesi, bölgeyi çevreleyecek 5.1 kilometrelik kuşaklama yağmursuyu hattı için 20 Aralık’ta ihaleye çıkıyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kemeraltı çarşısını yeniden ayağa kaldırmak üzere hayata geçirmeyi hedeflediği projelerin ilk etabında bölgenin atık su altyapısını ele alacak. İzmir’in bu en eski ve en önemli çarşısında komple alt yapı ve zemin kaplama yenilemesi yapmak ve üst örtü oluşturmak üzere proje geliştiren Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalara başlamadan önce yağmur sularının bölgede toplanmasını önleyebilmek için kuşaklama kanalı oluşturacak. 20 Aralık’ta yapım ihalesine çıkılacak proje ile Fevzipaşa Bulvarı, Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Eşrefpaşa Caddesi’ni kapsayan atık su ve yağmur suyu hatları inşa edilecek. Proje kapsamında 1 adet terfi merkezi ve 5100 metre kuşaklama hattı yapılacak.




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