Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bayram hareketliliği

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tarihi İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda bayram alışverişi başladı. Vatandaşlar, bayram ziyaretlerine gelecekler için şeker ve çikolatalarını alırken, bayramlık kıyafet almayı da ihmal etmedi. Kimi esnaf bayram dolayısıyla hareketlilik yaşarken, kimileri de eski bayramların kalmadığını ve vatandaşların yaz mevsimi dolayısıyla bayramı fırsata çevirerek tatil beldelerine gitmesinden yakındı.

“Alışkanlıklar değişti vatandaşlar tatile kaçıyor”

Kemeraltı esnaflarından Olcay Bıçak, hareketliliğin eski bayramlara göre daha az olduğunu belirterek, “Malum tatil 9 gün uzun olunca insanlar tatile kaçtı. Eski bayramlar, eski hareketlilik kesinlikle yok. Mevsimin yaz olmasıyla birlikte tatile daha önem veriliyor. Artık alışkanlıklar daha da farklılaştığı için vatandaşlara tatile kaçmayı tercih ediyorlar. Bayramın yaza denk gelmesi bizi tabii ki etkiliyor. Yine de Allah bereket versin” dedi.

"Dövizdeki dalgalanmaları fiyatlarımıza yansıtmadık”

Vatandaşların daha çok yaz mevsimi olması sebebiyle çikolata yerine şeker ve lokumu tercih ettiğini belirten esnaf Bıçak, fiyatların da makul olduğunu söyledi. Geçen bayramdaki fiyatlarla satış yaptıklarını dile getiren Bıçak, "Dövizdeki dalgalanmadan dolayı zam gelen ürünler var ama daha çok fazla fiyatlara yansımadı” diye konuştu.

"Ailemizle güzel bir bayram geçirmek için hazırlanıyoruz”

Fransa’dan bayram için Türkiye’ye gelen gurbetçi Sermin Umaç da alışveriş için Kemeraltı’nı tercih etti. Türkiye’de geçirecekleri ilk Kurban Bayramı olması sebebiyle özenle hazırlandıklarını ifade eden Umaç, "Gelecek misafirlerim için yapraklı lokum aldım. İlk defa bir Kurban Bayramı geçireceğiz. Şekerimizi, tatlımızı, lokumumuzu, alışverişimizi yapıyoruz. Ailemizle güzel bir bayram geçirmek için hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamil Şen isimli vatandaş da hem bayram hem de sünnet düğünü için alışveriş yaptıklarını ve çifte bayram yaşayacaklarını dile getirdi.