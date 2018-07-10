Tarihi köşk gençlik merkezi oluyor

Kısa adı TÜLOV olan Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı tarafından 2000’li yılların başında restore edilerek, bir dönem Halil Rıfat Paşa Kültür ve Sanat Merkezi olarak da kullanılan tarihi yapının kısa süre sonra Konak Belediyesi tarafından Karantina Gençlik Merkezi olarak hizmete açılacağı kaydedildi.

Yaklaşık 3 bin tescilli yapının bulunduğu Konak’ta, belediye eliyle başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında son olarak Halil Rıfat Paşa Köşkü onarımdan geçti. Konak Belediye Başkanı tarafından Karantina Gençlik Merkezi adıyla gençlerin hizmetine sunulacak olan tarihi yapının mevruşat ihtiyaçları da hızla tamamlanıyor. Eylül-ekim ayları gibi hizmete girmesi öngörülen merkezinin, bahçe peyzaj çalışmalarının da kısa süre sonra bitirileceği kaydedilirken, Konak Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek merkezde gençlere yönelik birçok alanda kültür sanat kursları düzenlenecek. Öte yandan merkezde bilim, kurgu ve tiyatro alanında iki nitelikli kitaplık da yer alacak. Geniş kapsamlı kitaplık sayesinde gençler ilgilerine yönelik pek çok kitaba ve bilgiye kolaylıkla erişebilme imkanı bulacak. Onarım çalışmaları hızla tamamlanan merkez yaz tatili sonrasında yeni eğitim-öğretim döneminde kapılarını gençlere açacak. Karantina Gençlik Merkezi sadece Konaklı gençlerin değil, tüm İzmirli gençlerin hizmetinde olacak.

Şehit Nihat Bey Caddesi’nin üzerinde yer alan ve İzmir’in önemli tarihi yapılarından biri olarak gösterilen tarihi köşk, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralandı. Osmanlı döneminin mimarisiyle inşa edilmiş olan köşk, üç kattan oluşuyor. Tescilli ana yapının yanı sıra bir de müştemilat bulunuyor. Ana yapıda bodrum ve çatı katı da yer alıyor. Köşkün, bundan sonra gençlerin kültür ve sanat alanında çalışmalar yapabileceği merkez olarak hizmet vereceği belirtildi.

Öte yandan İzmir’in kalbi konumundaki ilçede kent tarihine ışık tutan tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar da bir taraftan sürüyor. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın göreve gelmesiyle birlikte tarihi yapıların kurtarılmasına dönük çalışmalar sonucunda bugüne kadar pek çok tarihi bina restore edilip, kent yaşamına kazandırıldı. Tarihi yapılara sahip çıkan Pekdaş’ın çabaları sonucu bir çok yapı kent kültürüne katkı koyacak merkezler haline dönüştürüldü.