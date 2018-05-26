Tarihi meydanda sahur yaptılar

Her yıl Ramazan ayında çeşitli etkinlikler düzenleyen İzmir Ramazan Platformu, bu yıl İzmir’in simgesi olan Konak Meydanı’ndaki tarihi Saat Kulesi ve Yalı Camisi yanında sahur programı yaptı. Etkinliğe İzmir’deki sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri ile çok sayıda lise ve üniversite öğrencisi katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik kapsamında, kurulan yer sofralarında bir araya gelen gençler, hep birlikte sahur yaptı.

Öte yandan, etkinliğe AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Milletvekili Kaya, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi de Konak Meydanı’na ilk gelenlerden olduğunu dile getirerek, ’’15 Temmuz’da millet olarak gösterdiğimiz duruş ve iradeye bugün de sahibiz. O süreci sadece FETÖ’ye de bağlamamak lazım. Onun arkasındaki güçleri de değerlendirdiğimizde bakın yeni bir seçim dönemine girdik. Aynı güçler başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti’nin karşısında yine saflarını aldılar" şeklinde konuştu.

’’Gençler seçimin kaderini etkileyecek’’

Yaşanan hain darbe girişimine karşı duran iradenin, aynı zamanda 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçiminin de hasarsız atlatılmasını sağlayacağına inandığını ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk turda seçip sonra da AK Parti’yi şimdiye kadar İzmir’de almış olduğu en yüksek oy oranıyla inşallah Mecliste de temsilini sağlamış olacağız. En önemli görev siz değerli gençlerimize düşüyor. İzmir’de 130 bin genç kardeşimiz ilk defa oy kullanacak. Bu Türkiye genelinde de seçimin kaderini etkileyecek. Onun için sizlerden ricamız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun buradaki temsilcileri ve adayları olarak bizlere sahip çıkmanız."

Etkinliğe katılanlar, sabah namazının kılınmasının ardından dağıldı.