Tarihi mirasa genç tasarım

Öğrencilerin, tarihi yapının mimari dokusuna ve endüstriyel miras değerine zarar vermeden; müze ve sergi alanları, çalışma mekanları, kafe gibi işlevlerle tasarladıkları projeler, yine Alsancak Garında görücüye çıktı.

150 yıldır kent kimliğinin ve Anadolu’daki demiryolu mirasının önemli bir bileşeni olan Alsancak Garı, daha fazla kullanılarak kent yaşamına katılması için Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri tarafından müze, çalışma mekanları, kafe gibi işlevlerle yeniden tasarlandı. Daha önceki yıllarda, İntegral İç Mimarlık Stüdyosu dersinde, yine, kente mal olmuş Elektrik Fabrikası, TMO Siloları gibi tarihi yapıları, günümüz koşullarına uyarlayarak yeni işlevlerle tasarlayan öğrenciler, bu kez Alsancak Garını yaşayan bir kent mekanı haline getirmek için TerminHALL projesini hayata geçirdi. Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio koordinatörlüğündeki proje, Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ Aydeniz, öğretim görevlileri Fulya Ballı, Nazlı İpek Mavuşoğlu Çakman, Özge Başağaç, Zeynep Ünal ve Duygu Kanbul tarafından yürütüldü.

Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ Aydeniz, Alsancak Garı yerleşkesi ve çevresindeki zengin endüstri mirası yapıların ve liman tesisleriyle birlikte korunması gereken nitelikli bir kent parçası olduğunu belirterek, “Buradaki yapıların korunarak geleceğe aktarılması için günümüz yaşam koşullarına uygun işlevlerle donatılması gerekiyor. Önceki yıllarda da bu yönde projeler geliştirdik. Alsancak Gar binasını da kültür mirasının korunması konusundaki farkındalığı arttırmak, çağdaş işlevlerle canlandırarak şehre, yeni bir kent mekanı ve kamusal alan kazandırmak için tasarlamayı amaçladık. Öğrenciler, istasyon yapısının korunarak endüstriyel miras değerine zarar vermeden, çağdaş işlevlerle canlandırarak yeni bir kamusal alan oluşturulmasını sağlamak için çalıştı” dedi.

Sergi garda yapıldı

Öğrencilerin hazırladığı projeler ve maketler, Alsancak Garında sergilendi. Sergiyi TCDD İzmir 3. Bölge Müdürü Selim Koçbay, Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Çiçek ve TCDD Taşımacılık İzmir Bölge Koordinatörü Habil Emir de ziyaret etti. Koçbay, akademisyen ve öğrencilerle sohbet ederek projelerle ilgili bilgi aldı ve bunların, değerlendirilmek üzere ilgili makamlara iletileceğini kaydetti.