Tarihi tekstil ürünlerine “kurtarıcı” dokunuşlar

Eserlerin zayıf ve yırtılmış bölümleri teker teker sağlamlaştırılıyor ve koruma altına alınıyor.

Tarihin tozlu sayfaları arasında yıpranan tekstil ürünleri, yeniden hayat buluyor. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, bölüme ait stüdyoların Finlandiyalı konservasyon grubuna bir aylığına tahsis edildiğini belirtti. Prof. Dr. Adanır, “Finlandiyalı konservasyon ekibi, özellikle üzerinde Osmanlı dönemine ait işlemeler olan bir grup tekstilin özgün niteliklerini değiştirmeden koruma işlemleri yapıyor. Oldukça yıpranmış ürünlerle çalışılıyor. Bu ürünlerin bir kısmı giysi olarak kullanılmış daha sonra farklı amaçlarla kullanılmak üzere örtülere dönüşmüş. Bu ürünler ipek, pamuk, yün gibi doğal tekstil liflerinden yapılmış ve bir süre sonra yok olmaları kaçınılmaz. Burada yapılan işlemlerle bu ürünlerin ömrü daha da uzatılıyor” dedi.

“24 tarihi tekstil ürünü hayata döndü”

Finlandiya Metropolia Üniversitesi Tekstil Ürünlerini Koruma Bölüm Başkanı Anna Hakari de Türkiye'nin tekstil ürünlerinde çok zengin bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Hakari, “İlk yılımızda arşivleme çalışması yaptık ve hasar durumlarını belirledik. Bugüne dek farklı amaçlarla kullanılan 24 farklı tekstil ürününü koruma altına aldık. Şuandaki çalışmamızda da 10 ürünü daha tamamlamayı amaçlıyoruz. Bu tekstillerin büyük kısmı çok kötü durumda olduğundan bunları önce yıkadık, temizledik ve hasarlı bölümlerini güçlendirmeye çalıştık. Tek tek ince bir işçilikle oldukça dikkatli bir şekilde çalışarak tekstilin ömrünü uzatıyoruz. Orijinaline sadık kalıyoruz” diye konuştu.