Tarihi yapılar 3 boyutlu gezilecek

Tarihin derinliklerinde günümüze yıkıntı halinde ulaşan eserler, binalar İzmir Ekonomili mühendisler tarafından sanal modellemeleriyle dönemlerinin görkemli hallerine ulaşıyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Onur Kaya, Mert Ertekin ve Mezunu Emre Mutlu; öğretim üyesi Gazihan Alankuş danışmanlığında geliştirdikleri projede, İzmir-Agora Antik Kentini modelledi. Antik kent, hem bölgeyi dolaşanlar için akıllı telefonlarıyla hem de uzaktan sanal gözlükle üç boyutlu izlenebilecek. “Tarihi Mekanlar İçin Panoramik Tur Mobil Uygulaması” adıyla gerçekleşen çalışmayla, antik kentleri 3 boyutlu modelleriyle turizme kazandırmayı hedeflediklerini belirten İEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu Emre Mutlu, “Tarihi eserlerin ve binaların bir kısmı yıkıntı halinde günümüze ulaşıyor. Arkeologlar ve tarih bilimciler, bu eserlerin yıkılmadan önceki halini çeşitli çıkarımlarla tahmin edebiliyor. Bu bilgiler ışığında antik kentlerin 3 boyutlu sanal modelleri üretilebiliyor. Biz de arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerini birlikte kullanarak tarihi mekanların 3 boyutlu modelleri kullanılarak tanıtılmasını amaçladık. Böylece turizm ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladık” dedi.

Tarihi eserlerin orijinal hallerinin 3 boyutlu modellerini kullanıcıya sahada ve uzakta olmak üzere iki yöntemle sunduklarını kaydeden Mutlu, şunları söyledi: “Sahadaki yöntemde, artırılmış gerçeklik (augmented reality, AR) teknolojisi kullanılarak kısmen yıkılmış olan eserlere akıllı telefon kamerasıyla bakılması ve bu esnada yıkık olan kısımların sanal bir şekilde tamamlanmasını içeriyor. Böylece kullanıcıya aslında karşısındaki harabelerin zamanında nasıl bir görünümde olduğu etkileşimli olarak sunuluyor. Uzaktaki yöntemde ise, sanal gerçeklik (virtual reality, VR) teknolojisi kullanılıyor. Antik kentin binlerce yıl önce inşa edildiği haline sadık kalarak 3 boyutlu modellenmiş kentin içerisinde VR gözlük yardımıyla gezinme imkanı sunuluyor.”