Tarık Akan Gençlik Merkezinin 7 bininci üyesine sürpriz hediye

Buca Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Tınaztepe Mevkiinde 2 bin 809 metrekarelik alanda 5 katlı olarak inşa edilen Tarık Akan Gençlik Merkezi, gençlerin akınına uğruyor. 8 ay gibi kısa sürede üye sayısı 7 bine dayanan merkezin bininci üyesine tablet, 3 bininci üyeye Çanakkale gezisi hediye edilmişti. 7 bininci üyeye ise hediye 3 günlük Çeşme Tatili oldu.

Ücretsiz hizmet veren merkezde çamaşırhanesi, fitness ve bowling salonları, kütüphanesi, oyun salonları, atölye gibi hizmetlerde veriliyor.