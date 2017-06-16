Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 12:17

Tarık Akan Gençlik Merkezinin 7 bininci üyesine sürpriz hediye

İzmir’deki Tarık Akan Gençlik Merkezinin 7 bininci üyesine 3 günlük Çeşme tatili hediye edildi.

Tarık Akan Gençlik Merkezinin 7 bininci üyesine sürpriz hediye

16 Haziran 2017 12:17


Buca Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Tınaztepe Mevkiinde 2 bin 809 metrekarelik alanda 5 katlı olarak inşa edilen Tarık Akan Gençlik Merkezi, gençlerin akınına uğruyor. 8 ay gibi kısa sürede üye sayısı 7 bine dayanan merkezin bininci üyesine tablet, 3 bininci üyeye Çanakkale gezisi hediye edilmişti. 7 bininci üyeye ise hediye 3 günlük Çeşme Tatili oldu.


Ücretsiz hizmet veren merkezde çamaşırhanesi, fitness ve bowling salonları, kütüphanesi, oyun salonları, atölye gibi hizmetlerde veriliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!