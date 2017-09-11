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11 Eylül 2017 13:30

Tarık Akan, Karşıyaka’da ölümsüzleşiyor

Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan, yaşama vedasının birinci yılında Karşıyaka’da ölümsüzleşiyor.

Tarık Akan, Karşıyaka’da ölümsüzleşiyor

11 Eylül 2017 13:30

Karşıyaka Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan “Tarık Akan Parkı”, 13 Eylül’de törenle hizmete açılacak. Ardından da Akan’ın çocukları, sevenleri ve usta sanatçıların katılımıyla, duygu dolu bir anma gecesi gerçekleştirilecek.


Karşıyaka Belediyesi, İnönü Mahallesi’ne kazandırdığı yeni park alanına, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren usta sinema oyuncusu Tarık Akan’ın adını verdi. 850 metrekaresi yeşil alan olmak üzere, toplam bin 350 metrekarelik alanda kurulan, oturma alanları ile spor aletlerinin de yer aldığı Tarık Akan Parkı, 13 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’de hizmete açılacak. Törende Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile Tarık Akan’ın oğlu Özgür Üregül ve Nazım Hikmet Vakfı adına Zeynep Oral konuşma yapacak.



Sevenleri buluşuyor


Açılışın ardından, Akan’ın birinci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda da bir anma etkinliği gerçekleştirilecek. Sunumunu Orhan Aydın’ın yapacağı geceye; Tarık Akan’ın kızı Özlem Üregül, oğulları Barış ve Özgür Üregül ile Nebil Özgentürk, Zeynep Oral, Arif Keskiner, Acun Günay ve Yasemin Erkut katılacak. Saat 20.30’da başlayacak etkinlikte, ailesi ve dostları usta oyuncuyu anlatacak, anılarını paylaşacak. Sunay Akın’ın sunumuyla Tarık Akan Belgeseli’nin gösterimi yapılacak. Sadık Gürbüz de bir müzik dinletisi sunacak.



Vefa kenti Karşıyaka


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Türk sinemasının simge isimlerinden biri olan Tarık Akan, sadece sanatıyla değil; aydınlanma mücadelesiyle, toplum için hak, özgürlük ve barış arayışıyla da ardında unutulmaz izler bırakan bir değerimizdir. Bu onurlu ismi, vefa kenti Karşıyakamızda ölümsüzleştirmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Atatürk’in ilçesi Karşıyaka, Atatürk sevdalısı Tarık Akan’ı daima saygıyla anacak, mirasını nesiller boyunca yaşatacaktır” dedi.




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