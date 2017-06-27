Tarımda İzmir yükselişi

İzmir tarımındaki büyüme rakamları, ülke ortalamasının çok üzerine çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2007 yılından bu yana ısrarla üzerinde durduğu kırsal kalkınma çalışmalarının olumlu sonuçları somut olarak görülmeye başlandı. Desteklenen tarımsal kooperatiflerin üye ve personel sayıları ile cirolarında patlama yaşanırken, İzmir’de "köyden kente göç" durduruldu; kırsal nüfusun artış oranı, kent merkezindeki nüfus artışını geçti. ’Yerelde Kalkınma Modeli’ sayesinde İzmir’in kırsal olarak tanımlanan 19 ilçesindeki nüfus, 2016 yılında geçen yıla göre yüzde 1,59 oranında arttı. Aynı dönemde İzmir’deki genel nüfus artış oranı yüzde 1,32, Türkiye’deki nüfus artış oranı ise yüzde 1,35’de kaldı. 10 yıl önce İzmir nüfusunun yüzde 29,14’ü kırsalda yaşıyorken, 2016 yılında bu oran yüzde 30,70’e yükseldi.

Türkiye’de düştü, İzmir’de yükseldi

İzmir’deki kırsal kalkınmayı destekleyen önemli bir veri de, tarımsal istihdamın nüfusa oranı oldu. İzmir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de 2015 yılında yüzde 20,6 olan bu oran 2016’da yüzde 19,5’e düştü. İzmir’de ise Türkiye genelinin aksine tarımsal istihdamın nüfusa oranı aynı dönemde 9,9’dan yüzde 10,5’e yükseldi. Yani Türkiye genelinde düşen oran İzmir’de yükselişe geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kırsala yaptığı destek ve yatırımların amacına ulaştığı bu verilerle de doğrulandı. 2007 yılında İzmir’in toplam nüfusu 3 milyon 739 bin dolaylarındayken, kırsal olarak tanımlanan 19 ilçede yaşayan nüfus 1 milyon 89 bin civarındaydı. Bundan 10 yıl önce İzmir nüfusunun yüzde 29,14’ü kırsalda yaşıyorken, bu oran 2010 yılında yüzde 29,40’a, 2015 yılında yüzde 30,60’a, 2016 yılında ise yüzde 30,70’e yükseldi. 2016 yılı Türkiye geneli nüfus artış oranı yüzde 1,35 iken, İzmir’in nüfus artış oranı yüzde 1,32 oldu. İzmir kırsalındaki 19 ilçenin nüfus artış oranı yüzde 1,59 oldu.

Kooperatifler büyüdü

Kırsalda üretim yapan küçük ölçekli aile işletmelerinin üretime devam etmesini sağlamak amacıyla tarımsal kalkınma kooperatiflerini ve üretici birliklerini destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu anlamda da önemli bir başarı sağladı. İzmir’in yerel yönetimi ’Süt Kuzusu’ projesi ile dağıttığı sütü, ihtiyaçlı ailelere dağıtılan gıda paketlerine konulan ürünleri (peynir, lor, kaşar, zeytin yağı, bal v.b.), park ve bahçeler için fidan, fide, çiçek ihtiyacını ve kırsalda üreticiye dağıttığı meyve fidanlarını, 2007 yılından beri üretici kooperatiflerinden karşılıyor. İlk kez İzmir Büyükşehir Belediyesinin uyguladığı ’Sözleşmeli Üretim Modeli’ üreticinin ürününe alım garantisi sağlarken, kooperatiflerin alt yapılarını ve üretim tekniklerini geliştirip üretim kapasitelerini de arttırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2007 yılından bugüne kadar işbirliği içerisinde olduğu ve sözleşmeli üretimle alım yaptığı Tire Süt Kooperatifi, Bayındır Çiçekçilik Kooperatifi, Bademli Fidancılık Kooperatifi, İğdeli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne toplamda 263 milyon 400 bin TL ödeme yaptı. Son 10 yılda İzmir’deki üretici kooperatiflerinin üye sayılarında yüzde 161 oranında artış yaşanırken, kooperatiflerdeki çalışan sayısı ise yüzde 616 oranında arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteklediği kooperatiflerin toplam ürün yelpazesinde yüzde 225 büyüme sağlandı. Sözleşmeli alım yapılan kooperatiflerin 2007 yılı toplam cirosu ile 2016 yılı toplam cirosu arasındaki artış oranı ise yüzde 658 olarak gerçekleşti. Bayındır ilçesinde yıllara göre süs bitkileri üretimine başlayan işletme sayılarına baktığımızda, 1990 öncesinden 2010 yılına kadar 20 yıldan fazla sürede 419 işletme faaliyete geçti. 2010-2015 yılları arasındaki 5 yılda ise 314 yeni işletme kuruldu.

İzmir büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle tarım sektöründe yakalanan ivme, rakamlara da çok açık bir şekilde yansıyor. Türkiye’de tarım sektörü 2002-2014 yılları arasında yüzde 2,1 oranında büyürken, İzmir’de bu büyüme yüzde 5,3 olarak gerçekleşti. Son 10 yılda Türkiye’deki süt üretimi yüzde 150 artarken, bu rakam İzmir’de yüzde 240’a, sadece Tire ilçesi özelinde ise yüzde 440’a ulaştı.

Başkan Kocaoğlu: "Çalıştık ve başardık"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir tarımındaki bu olumlu gelişme konusunda şunları söyledi:

"Hayatım boyunca Türkiye’deki tarım sektöründe kullanılmayan, atıl bir potansiyel olduğunu ve bunun mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini savundum. İzmir Büyükşehir Belediye başkanı olunca da elime bir fırsat geçti. Bu inancımı İzmirli üreticilerle paylaştım. Birlikte çalıştık, birbirimize güvendik ve başardık. Türk tarımına örnek olduk. Ne mutlu bize."