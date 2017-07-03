Tarımda teknolojik sulama dönemi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, “Green Insight” adını verdikleri projeyle mobil uygulama üzerinden uzaktan kontrol edilebilen, yenilenebilir enerji kaynaklı ve kendi kendine yetebilen endüstriyel çapta bir sulama sistemi geliştirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Egidius Pineas, Orhan Çağatay, Turhan Can Bakalım ve Atakan Güney, tarım arazilerindeki verimi arttırmayı amaçladı. Öğrenciler, verimli ve çevre dostu sulama sistemi kurdu.

Proje hakkında bilgi veren İEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Atakan Güney, üreticinin iş yükünü ve üretim maliyetini azaltmayı amaçladıklarını ifade ederek, “Green Insight adını verdiğimiz sistem, 3 parçadan oluşuyor. Kullanıcının sisteme erişim ve müdahale noktası olan mobil uygulama, sulama ve diğer bilgilerin depolandığı veritabanına bağlı bir server ve sulama işlemini gerçekleştiren mikrokontrol ünitesi. Kullanıcı mobil uygulamamız ile sulamayı gerçek zamanlı olarak internete bağlı olması kaydı ile dünyanın her yerinden istediği zaman başlatabilir, bitirebilir. Ayrıca anlık sulama işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edebilir. Zaman ayarlı sulama yapabilir ve önceki sulamalar ile ilgili bilgilere erişebilir” dedi.

“Hem verimli hem de çevre dostu”

Sistemin donanım kısmında güneş paneli, rüzgar gülü, su pompası, su tankı ve kontrol ünitesinin yer aldığını belirten Güney, yazılım kısmında da server, veritabanı, mobil uygulama ve kontrol ünitesinin programlanmasının bulunduğunu söyledi. Güney, “Uzaktan kontrol edilebildiğimiz bir sulama sistemi kurduk. Sulama verilerini ayrıca kaydedip, zaman ayarlı ve manuel kontrol sağlayabiliyoruz. Böylece verimli ve çevre dostu bir sistem geliştirdik” diye konuştu.