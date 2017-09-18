Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin yeni başkanı Hilmi Sürek oldu

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’ne 33 yıl süreyle başkanlık yapan Cahit Çetin’in Ağustos sonu itibariyle görevinden ayrılmasıyla birlik yönetim kurulu yeni başkanını seçti. Yapılan görev dağılımıyla Bayındır Kooperatifi Temsilcisi Hilmi Sürek, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin yeni başkanı olurken, başkan vekilliğine ise Zeytindağ Kooperatifi temsilcisi Mustafa Akçe getirildi.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, üreticilerin kooperatif çatısı altında örgütlenmesinin bugünün değişen dünya koşullarında büyük önem taşıdığını belirtirken, gelecekte de çiftçilerin güçlenmesi ve emeklerinin, alın terinin değerlendirilmesi anlamında daha önemli hal alacağını söyledi.

Layık olmaya çalışacağız

Sürek, Cahit Çetin’den devraldığı bayrağı daha ileriye taşıyacağını ifade ederek, şunları söyledi: "Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nde iki dönemdir yönetimde görev yapıyorum. Birlik Başkanı Cahit Çetin’in ayrılık kararının ardından, yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı. Arkadaşlarım beni bu onurlu göreve layık gördüler. 33 yıl dirayetle görev yapmış bir başkanın ardından bu koltuğa oturmak kolay değil. Bu göreve layık olmaya çalışacağız. Ortaklarımız, çalışanlarımızla hep birlikte bayrağı devraldığımız noktadan daha ileriye taşımak en büyük sorumluluğumuz. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin misyonunu ve vizyonunu devam ettireceğiz. Birlikteliklerimiz, dayanışma ruhu ile Birlik’in başarılarını artırarak, sürdüreceğiz.’’

Ürün kampanyası hızla sürüyor

Sürek, yaklaşan ürün kampanyasına dönük çalışmaların da tüm hızıyla sürdüğüne işaret ederek, üretici ortakların haklarını ve ürünün değerini en iyi şekilde değerlendireceklerini de anlatırken, "Güçlü kooperatif güçlü birlik’’ misyonunun en önemli ilkeleri olduğunu bildirdi. Sürek, "Yaklaşan alım sezonunda ortağımızın emeğini en iyi şekilde değerlendireceğimiz bir yıl olması için uğraş vereceğiz. Üretici ortaklarımız kurumuna ve bize güvensin. Güçlü kooperatifler, güçlü birlik misyonunu sürdüreceğiz. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği üretici ortaklarının güvencesi olmaya devam edecek. Üreticilerimiz lehine, ürün lehine çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Üreticinin güçlü şemsiyesi Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, güçlenerek, yoluna devam edecektir.’’ dedi.