Taş ocağıydı, orman olacak

Moloz ve hafriyatla dolan yaklaşık 500 dönümlük 4 döküm sahasını on binlerce fidanla donatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, cumartesi günü de Bornova'daki Fatmacık Kayası depolama sahasında ağaç dikme töreni düzenleyecek.

2004 yılından bugüne kadar 1 milyon 700 bin fidanı toprakla buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da uzun süre moloz ve hafriyat döküm sahası olarak kullandığı arazileri ağaçlandırmaya devam ediyor. Geçmiş yıllarda; Gaziemir Evka 7, Buca Kırıklar, Bornova Gökdere ve Güzelbahçe Yelki döküm sahalarının yer aldığı toplam 457 bin 389 metrekarelik alanın üzerini toprakla kaplayarak 36 bin 899 adet fidan diken İzmir Büyükşehir Belediyesi, 17 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de bu kez Bornova'daki Fatmacık Kayası Hafriyat Atık Depolama Sahası için fidan dikim töreni düzenleyecek.

Doğal yapısı bozulmuş eski bir taş ocağı olan 150 bin metrekarelik Fatmacık Kayası Hafriyat Atık Depolama Sahası'ndaki yaklaşık 2 milyon ton hafriyat atığının üzerine 6 bin 120 kamyon seferiyle 159 bin ton bahçe toprağı sererek ağaç dikimine uygun hale getiren büyükşehir belediyesi, buraya da 4 bin 170 adet fıstık çamı dikerek araziyi Orman Bölge Müdürlüğü'ne devredecek.

1.7 milyon ağaç, 64 milyondan fazla bitki

Kentteki yeşil dokuyu güçlendirmek adına yenilikçi ve modern tasarımlarıyla dikkat çeken dev rekreasyon alanları, kent ormanları ve parklar kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, taş ocaklarını bile değerlendirirken 1 milyon 700 bin ağaç ve 64 milyondan fazla bitkiyi toprakla buluştu. Bakımı yapılan yeşil alan miktarı ise 16 milyon metrekareyi aştı.

İnciraltı, Sasalı ve Buca Portakal Vadisi'nde kent ormanları oluşturulurken Kadifekale'deki heyelan alanında 46 hektar alanda yer alan 2 bin 241 sağlıksız yapı yıkılarak yerine; erguvan, fıstık çamı, mavi servi gibi ağaçları dikildi.

Büyükşehir belediyesinin önemli yeşil alan projeleri arasında ise; Şehit Polis Fethi Sekin Parkı, Buca Neşet Ertaş Parkı, Bornova Macera İzmir, Karşıyaka Muzaffer İzgü Parkı ve Halk Park, Çiğli Hava Şehitleri Parkı, Çiğli Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Bornova Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt Parkı ve Gaziemir Evka7 Mesire Alanı ile Çiğli Balatçık, Menemen Seyrek ve Süleymanlı, Urla Bademler ve Güzelbahçe Yelki Çalıcası mevkii ağaçlandırma alanları yer alıyor.