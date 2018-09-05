Tasarruf için cep dostu öneriler

Temel gıdadan giyime, enerjiden dayanıklı tüketim mallarına kadar birçok ürünün fiyatında artışlar yaşanırken, Yaşar Üniversitesi akademisyenleri, cepleri rahatlatacak, ev ekonomilerine katkıda bulunacak tasarruf önerilerinde bulundu. Yaşanan artışların vatandaşları kredi kartlarının bilinçsiz kullanımına itebileceği uyarısında bulunan Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, "Öncelikle cebinizde olmayan parayı harcamaktan kaçının. Tüketiciler, kredi kartlarını bilinçli kullanmalı faiz riskinden korunmak veya azaltmak için kart sayısını veya limitlerini azaltmalı, birden fazla kart kullanılıyorsa en azından hesap kesim tarihlerini paralel birbirine paralel belirlemeli, taksit seçeneğinden kaçınmalı” uyarısında bulundu.

Kahraman, finansmanla ilgili tasarruf önerileriyle ilgili de "Öncelikle kredi kartı sayısını azaltmak, taksitten kaçınmak, limiti kısıtlamak ya da hesap kesim tarihlerini birbirlerine paralel olarak düzenlemek gibi davranışlar otomatik olarak harcamaları azaltır. Kredi kartı hesap dönemi borcunun mümkün olabiliyorsa tamamını ödemek öncelikli hedef olmalı. Kredi kartından nakit çekim işleminden özellikle kaçının. Böyle bir nakdi kredi seçeneği en maliyetli seçenek. Zira kredi kartlarından nakit çekimde, nakit çekim ücreti ve günlük bazda işleyen faizle kredili mevduat gibi seçeneklere göre daha dezavantajlı olduğu unutulmamalı. Bu gibi kısa vadeli ve düşük tutarlı nakdi gereksinimler için, halk arasında ‘eksi hesap’ olarak da bilinen ‘kredili mevduat’ ürünü tercih edilmeli. Eğer nakit çekim söz konusuysa, mümkün olan en kısa zamanda tutar kapatılmalıdır. Zira nakit çekim işlemine günlük bazda faiz işlemektedir. Döviz cinsi borçlanma ise döviz piyasalarındaki belirsizlik hali dolayısıyla genel olarak tercih dışı bırakılmalı" dedi.

Kahraman, önerilerine şöyle devam etti:

"Ayrıca EFT, havale gibi para transferi ve yine elektrik, telefon, su gibi kurum ödemeleri, vergi ödemeleri ve diğer bankacılık işlemleri için şube dışında başta internet bankacılığı olmak üzere; telefonla bankacılık, ATM gibi bankaların alternatif dağıtım kanallarını kullanarak gerçekleştirmek çok daha az işlem ücreti ödenmesini sağlar. Birikimlerinizi mevduat hesapları, repo, hazine bonosu veya kısa vadeli düşük meblağlı ise B tipi dediğimiz, hisse senedi içermeyen yatırım fonları ile değerlendirebilirsiniz. Örneğin; likit fon dediğimiz yatırım fonları ile hem anında nakite dönüşüm işlemi yapabilir hem de 5-10 TL gibi ufak miktarlar için alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz."

Aç karna alışveriş yapmayın uyarısı

Daha verimli ev ekonomisinde mutfaklar için ise tasarruf reçetesi Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Eylem Fadıloğlu’ndan geldi. Fadıloğlu tasarruf önerilerini şöyle sıraladı:

"Haftalık bir yemek listesi oluşturarak, eksiklerinizi tespit ederek gıda alışverişinizi yapabilirsiniz. Böylece ihtiyaçlarınız doğrultusunda hareket ederek ekstra ödeme yapmazsınız. Market alışverişlerinde, ürünü farklı seçeneklerle ve farklı fiyatlarla bulma şansına sahip olabilirsiniz. Peynir, et, balık gibi çabuk bozulan ürünleri ihtiyacınız kadar alın ve tüketin. Sebze ve meyve ihtiyaçlarınızı haftalık olarak semt pazarından daha taze ve hesaplı şekilde temin edebilirsiniz. Pazarlarda akşam saatlerinde fiyatların düşmesine bağlı olarak daha uygun fiyatla alım yapabilirsiniz. Mutfak alışverişine çıkarken karnınız tok olsun, gereksiz harcamalar yapmayın. Hazır gıdalar yerine evinizde taze gıdalar kullanarak hem sağlıklı hem de ekonomik yemekler yapabilirsiniz. Uygun olan yemekleri düdüklü tencerede pişirerek hem tasarruf sağlamış hem de besleyici değerini kaybetmemiş olursunuz. Günlük ihtiyaca göre ekmek alınmalı. Ekmekleri yemek masasına dilimlenmiş olarak konulmalı, kopartılarak yenmeden kalan parçaların ziyan olması ve çöpe atılmasını engelleyebilirsiniz."