Taşımalı Eğitim hizmeti alamayan köylerden tepki

İzmir'in Aliağa ilçesinde eskiden köy olan bazı mahallelerin Taşımalı Eğitim uygulamasından çıkarılması köylülerin tepkisine neden oldu. Öğrenci velileri Kaymakamlık önünde toplanarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Aliağa'ya bağlı Karakuzu, Uzunhasanlar, Çıtak, Samurlu, Güzelhisar, Yukarı Şehit Kemal ve Karaköy gibi dış mahalleler, geçen yıla kadar Taşımalı Eğitim hizmetinden faydalanarak çocuklarını sorunsuz şekilde ilçe merkezindeki okullara gönderebiliyordu. Bu yıl toplu taşıma araçlarının bu köylere de hizmet vermeye başlaması üzerine, Taşımalı Eğitim uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği'nin 8. maddesi gereği sonlandırıldı.

Köylüler Kaymakamlık önünde toplandı

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla çocuklarını okullarına göndermekte zorlanan bazı köylüler, Aliağa Kaymakamlığı önünde toplandı. Servis hizmeti alamadıklarını, toplu taşıma aracı hizmetinin yetersiz olduğunu gerekçe gösteren köylüler, mahalle muhtarları ile birlikte seslerini duyurmaya çalıştı. Muhtarlar, Kaymakam Erhan Günay ile görüşerek mahallelerinin taşımalı eğitim sistemine dahil edilmesini talep etti.

Görüşme sonrası köylülere açıklama yapan Hacıömerli Mahalle Muhtarı Ali Dündar, Aliağa Kaymakamlığının ve Aliağa Belediyesinin yaşanan sorunla yakından ilgilendiğini, meselenin kısa zamanda çözüleceğini ifade etti. Açıklamanın ardından köylüler olaysız şekilde dağıldı.