Tatbikat sırasında düzensiz göçmenler yakalandı

Deniz Aslanı-2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Midilli Adası ve Sakız Adası arasındaki Ege Denizi Türk Arma Kurtarma Bölgesi’nde TCSG Güven gemisinde icra edildi. Tatbikatın fiili bölümü sona ererken, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından tatbikat devam ettiği sırada Çanakkale ve İzmir’de gerçekleşen üç olayda 162, dün geceden bu yana ise İzmir ve Balıkesir’de gerçekleşen dört olayda 213 olmak üzere toplam 375 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi.

Tatbikat devam ederken yakalandılar

Dün geceden itibaren İzmir’in Dikili ilçesi Bademli önlerinde gerçekleşen bir olayda 38, Karaburun ilçesi Küçükbahçe önlerinde gerçekleşen bir olayda 44, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Adalar Bölgesi önlerinde gerçekleşen bir olayda 48 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir’in Dikili ilçesi Salihleraltı mevkiinde gerçekleşen bir olayda Suriye uyruklu 83 düzensiz göçmenin jandarma birimleri tarafından karada yakalanması sağlandı. Tatbikat devam ederken ise Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kadırgaburnu önlerinde gerçekleşen bir olayda 41 düzensiz göçmen, İzmir’in Dikili ilçesi Bademli önlerinde gerçekleşen iki olayda ise 121 düzensiz göçmen yakalandı.

“Tüm dünyaya örnek”

Tatbikatın fiili bölümünün sona ermesi ile açıklama yapan Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, “İnsan hayatının önemi göz önünde bulundurulduğunda, denizdeki yardım çağrılarına en kısa sürede reaksiyon gösterilmesinin ve bu maksatla sürekli hazır halde bulunulmasının önemi açıktır. Son birkaç yıldır tüm dünyayı etkileyen, bir krize dönüşen düzensiz göç olayına bağlı yaşanan arama kurtarma operasyonları, dünya kamuoyunun ilgisini giderek daha fazla çekmektedir. Bu ilgi, tüm ülkeleri denizde arama kurtarma konusunda sürekli hazır halde olmaya zorlamaktadır. Düzensiz göç konusunda üzerine düşen sorumluluğu büyük bir kararlılıkla yerine getiren, yaklaşık 4 milyon göçmeni misafir eden ülkemiz, göçmen hayatlarının korunması konusunda da tüm dünyaya örnek olacak şekilde büyük bir hassasiyet göstermektedir. Çevre denizlerimizde insan hayatını riske edebilecek her türlü tehlike durumuna karşı sürekli hazırlıklı olmak üzere ülkemizin ilgili tüm kurumları imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek maksadıyla çaba harcamaktadır. Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde 7 gün 24 saat görev yapabilen arama kurtarma unsurlarımızın bugün başarı ile gerçekleştirdiği tatbikat, ülkemizin çevre denizlerinde meydana gelen arama kurtarma olaylarına hızlı reaksiyon gösterebilen etkin bir arama kurtarma teşkilatına sahip olduğunun göstergesidir. Gerçekleştirilen tatbikat, planlanan hedeflere üst düzeyde katkı sağlayacak şekilde başarı ile tamamlanmıştır” dedi.

Tatbikat sonunda, tatbikata katılan unsurlar tarafından selamlama töreni yapıldı.