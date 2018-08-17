Tatilciler akın akın İzmir Otogarından memleketlerine gidiyor

İzmir Otobüs Terminali’nde bayram hareketliliği erken başladı. Kurban Bayramı nedeniyle ailelerini ve yakınlarını ziyaret etmek isteyenler, memleketlerinin yolunu tuttu. İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş. (İZOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Lal Manisalı, Kurban Bayramı nedeniyle otogara giriş çıkışlarda yoğunluğun başladığını belirterek, ek seferlerle taleplere yanıt verdiklerini söyledi.

Sadece 3 gün için bile 750 ek sefer

Bugün itibariyle bayram yoğunluğuyla doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaştığını ifade eden Manisalı, "17-18-19 Ağustos’u kapsayan 3 gün için 750 ek sefer koyduk. Yine son 3 için 750 ek sefer var. Doluluk oranımız yüzde 100, vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için biz elimizden geleni yapıyoruz. Ramazan Bayramı tatili daha kısaydı insanlar daha yakın yerlere gidip geliyorlardı. Ama şimdi tatilin 9 gün olmasıyla da Karadeniz’e, Doğu bölgelerine, Akdeniz’e Türkiye’nin her yerine gidiyor" dedi.

"Otobüse mutlaka terminalden binin”

Güvenli bir yolculuk için terminalden otobüse binilmesi konusunda uyarılarda bulunan Manisalı, şunları söyledi:

"Buradan çıkan bütün araçların hepsinin D1 belgesi var. Bugün itibariyle Ulaştırma Bakanlığı D2 belgeli araçlara da yetki izni verdi. Ta ki bayram sonuna kadar. Bu da demektir ki turizm belgeli araçlar da artık çıkış yapabilecekler. Dolayısıyla vatandaşlarımızın araçlara binerken D1 veya D2 belgelerinin olup olmadığına iyice bakmaları lazım. Kayıt dışı araçlarda binmesinler ki özellikle anneler gününde yaşanan trajedi ile ya da onun benzeriyle karşı karşıya kalmasınlar. Otobüslere mutlaka terminalden, otogardan binilmesi gerekiyor. Terminal dışında kaçak kalkan hiçbir araca binmemeleri gerek. Kendi canlarını nereye emanet ettiklerini çok iyi bilmeleri gerekiyor.”

Vatandaşın yüzü gülüyor

Terminale akın eden vatandaşlardan kimileri son anda bilet bulduğunu dile getirirken, kimileri de aylar öncesinde bileti aldığını söyledi. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla yüzleri gülen vatandaşlar iş yoğunluğundan dolayı ailemizi göremiyoruz. Bayram tatili bizim için iyi bir fırsat oldu. Bilet zar zor bulabildik ancak şansımıza bulduk" diye konuştu.

"Yolcularımıza önerimiz biletlerini gidiş dönüş alsınlar”

Otobüs firması yetkililerinden Tolgay Dinç, "Haddinden fazla yoğunluk var" derken, bir başka firma yetkilisi Kadir Yılmaz, "Yolcularımıza önerimiz var; biraz acele etmeleri onlar için daha iyi olacak. Hem gidiş hem dönüş olarak biletlerini alsınlar. Dönüş yolunda bir sorun yaşamamaları için daha iyi olur. Dönüş biletlerini de alsınlar ki bir mağduriyet yaşamasınlar" şeklinde konuştu.

"15 dakikada bir otobüs kalkıyor”

Firma yetkililerinden Mevlüt Çakmak da "Kısa mesafeler bugünden itibaren başladı. 15 dakikada bir otobüsümüz kalkıyor. Uzun mesafeler ise 2 hafta önceden doldu, maalesef yer yok. Ekstra seferler de doldu. Belli seviyede çıkartabiliyoruz" dedi.