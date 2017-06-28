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28 Haziran 2017 09:39

Tatilciler Çeşme plajlarını doldurdu

Bayram tatilinde Türkiye’nin turizm cenneti Çeşme’yi dolduran tatilciler, sıcak havadan bunalınca Çeşme’nin dünyaca tanınan plajlarında serinlemeye çalıştı.

Tatilciler Çeşme plajlarını doldurdu

28 Haziran 2017 09:39


Denizinin temizliği, her yıl yapılan kontrol sonucunda verilen "Mavi Bayrak" ile belgelenen Çeşme plajları tatilcilerin gönül rahatlığıyla denize girmelerini sağladı. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, Çeşme’ye adeta akın etti. Arefe gününden itibaren Çeşme’ye gelen binlerce tatilci nedeniyle Çeşme’deki konaklama yerleri tamamen doldu. Bayram süresince hava sıcaklığının yüksek olması, tatilcilerin plajlara akın etmesine neden oldu. Çeşme’deki plajlara araçlarıyla gitmeye çalışan binlerce tatilci, zaman zaman trafik sıkışıklığına yol açtı. Plajların yakınlarındaki ara sokaklar ve otoparklar tamamen araçlarla doldu.


Çeşme’deki en uzun plajlardan birisi olan ve denizinin rengi mavinin her tonunu içinde barındıran Ilıca Plajı, tatilcilerin en çok tercih ettiği plajların başında geldi. Tatilciler, Ilıca Plajının serin sularında ferahlamaya çalışırken, bazıları da plaj voleybolu oynamayı tercih etti. Güneşin yakıcı etkisinden korunmaya çalışan bazı tatilciler, plaj şemsiyelerinin gölgelerini tercih ederken bazıları da güneşlenerek bronzlaşmaya çalıştı. Denizin içinde tenis oynayarak eğlenmeye çalışan tatilcilerin yanı sıra denizin içinde voleybol oynayarak denizin keyfini doyasıya yaşayan tatilciler de dikkat çekti. Plajda şemsiye gölgesinde torununu uyutmaya çalışan bir büyük anne de denize girenleri seyrederek, denizin esintisiyle ferahlamaya çalıştı.




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