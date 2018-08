Tatilciler, Çeşme’ye akın etti

Çeşme’deki oteller ve pansiyonlar dolarken, ilçe günübirlik tatilcilerin de uğrak mekanı oldu.

9 günlük Kurban Bayramı tatili, yaz ayların tatilci akınına uğrayan İzmir Çeşme’yi doldurdu. Yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin yanı sıra İzmirli vatandaşlar da tatil için Çeşme’yi tercih etti. Oteller ve pansiyonlarda yüzde 100 doluluğa ulaşılırken, günü birlik tatilcilerin adresi de Çeşme oldu. Ilıca’daki halk plajında drone ile yapılan çekimler ise renkli bir görüntü oluşturdu.

“Gece-gündüz doluyuz”

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir yazılı açıklamasında, “Çeşme’de bayram doluluğu en üst sınıra ulaşmış durumda. Yoğun ve dolu geçen bir sezonun 9 günlük bayram tatili ile buluşması da bu doluluğa sinerji oldu. Çeşme, bayram süresince nüfusunun 25 katı ziyaretçiyi sorunsuz bir şekilde ağırlıyor. Bu doluluğu ve yoğunluğu geçtiğimiz bayram da da yaşadık, fakat bu bayram bir tık daha yukarıdayız. Otellerimiz, restoranlarımız, beaclerimiz ve sokaklarımız gece gündüz tamamen dolu. Bu sıkıcı bir doluluk değil. Çeşme’nin yosun ve kekik kokulu ılıman rüzgarı her türlü stresi yok ediyor” dedi.

“Çok ucuz bir tatil destinasyonu değil ama fiyat fayda dengesini koruyan bir yapıda”

Çeşme’nin son yıllarda Türkiye’yi aşan bir popülerliğe ulaştığını kaydeden Demir, şöyle devam etti:

"Bu kadar popüler olmak rastlantı değil. Bu bir tecrübe ve yıllara uzanan hazırlığın meyvesidir. Çeşme’yi tatil yeri yapan ziyaretçiler de sıradan değil. Çeşme son zamanlarda meraklıların geldiği bir destinasyon gibi görünse de, daha çok tatil kültürü oluşmuş, nitelikli ve üst gelir grubuna sahip ziyaretçilerin geldiği bir beldedir. Bu tatil grubu kalitenin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bizim bu bilinçli ziyaretçilere kötü mal satmamız mümkün değil. Kötü servis de veremeyiz. Bu gelir grubunu mutlu etmek o kadar kolay da değil ama onlara hizmet vermekten mutluyuz ve onları çoğaltmak içinde gayret edeceğiz. Yani Çeşme, çok ucuz bir tatil destinasyonu değil ama fiyat fayda dengesini koruyan bir yapıya sahiptir."

Eskişehir’den Çeşme’ye gelerek ailesiyle birlikte bayram tatili yapan Zafer Bardak, "Buraya bir haftalığına geldik. Her sene Çeşme’ye geliyoruz. Çeşme çok güzel. Buradakiler Çeşme’nin kıymetini bilmeli. Buraları neden belediyeler çalıştırmıyor anlamıyorum. Çeşme gerçekten çok pahalı. Önemli olan halka hizmet" diye konuştu.

"Çeşme’den vazgeçemiyoruz”

Almanya’dan Çeşme’ye tatil yapmaya gelen Songül Avcı, “Almanya’dan Çeşme’ye, önce 15 günlüğüne geldik, sonra 4 gün tekrar Almanya’ya döndük, bayram nedeniyle yine Çeşme’ye geldik. Çeşme’den vazgeçemiyoruz. Çeşme çok güzel, cennet gibi. Çeşme her sene kalabalık. Bence fiyatlar da gayet normal. Buraya ailemle geldim. 10 gün daha Çeşme’de kalacağız” derken, 26 senedir her yıl Çeşme’de yaptığını belirten İzmirli Nurgül Özalp de "Her sene buradayız. Sağlıklı olduğumuz sürece tatil yapmaya devam edeceğiz. Çeşme’de 1 milyon kişinin olduğu söyleniyor. İnşallah öyledir. Yerli ve yabancı turistlerin çok olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kendimi Maldivler’de hissediyorum”

Yine Almanya’dan ailesiyle birlikte Çeşme’de tatil yapan Semra Çakır da şöyle konuştu:

"5 gündür Çeşme’deyiz. Çeşme’ye ilk kez geliyorum. Ilıca’da da ilk kez denize girdik. Burası harika. Kendimi Maldivler’deki denizde hissediyorum. Bayram olduğu için Çeşme’nin kalabalık oluşuna pek şaşırmadık. Biz de bayram tatili için geldiğimizden dolayı kalabalığı göz önüne alarak buraya geldik.”

Simitçiler kalabalıktan memnun

Çeşme’nin turist yoğunluğu, esnafı da memnun ediyor. Sahil boyunda simit satan Hakkı Bulut, çifte bayram yaşadığını söyleyerek, “Bugün ekip olarak 2 bin, tek başıma 500 adet simit sattım. Devamı da geliyor. Öğlen saatlerinden akşam 18.00’a kadar burada simit satıyorum. Kalabalıktan şikayet etmiyorum. İş olduğu zaman halimizden memnununuz. Önemli olan evimize ekmek götürebilmek. Para kazanmak kolay değil. Bu yüzden bayramda da çalışıyoruz” şeklinde konuştu.