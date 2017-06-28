Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 01:48

Tatilciler Dönüş Yolunda

Bayram tatilinin son gününde evlerine dönen vatandaşlar, İzmir-Çeşme Otoyolu’nda ve kentin caddelerinde yoğunluğa sebep oldu.

Tatilciler Dönüş Yolunda

28 Haziran 2017 01:48


Ramazan Bayramında tatil beldelerine akın eden vatandaşlar, bayramın son gününde İzmir’e dönüş yaptı. Sabah saatlerinde İzmir - Çeşme Otoyolu’nda başlayan yoğunluk, gecenin geç saatlerine kadar kentin caddelerinde devam etti. Yaklaşık 3 bin aracın geçtiği güzergahlarda, 79 noktada 123 personel görev aldı. Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Arif Aysun, Adnan Menderes Havalimanı’ndan havalanan İzmir Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri ile trafik akışını havadan takip etti. Görev yapan ekipleri havadan yönlendiren Aysun, tehlikeli veya hatalı sürücüleri ekiplere bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:34
  • Güneş :05:43
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!