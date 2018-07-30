Tatilcilerden çocuk istismarına siyah eldivenli protesto

İzmir’in sevilen şovmenlerinden, "Mikrop Hikmet" lakabıyla tanınan Hikmet Durmuş ve "Mikrop Hikmet ile Biz Bize Yeteriz Oluşumu"nun sosyal sorumluluk projeleri dikkat çekerken, son zamanlarda giderek artan çocuk istismarı ve ölümlerine de sessiz kalmayarak, Çeşme’de çalıştığı günübirlik tur teknesinin önünde, tur öncesinde tatilcilerle birlikte tepki eylemi ve basın açıklaması yaptı.

Daha önce de, "Uyuşturucuya hayır", "Hayvan hakları", "Kapımızın önüne bir kap su", "15 Temmuz şehitleri için denize karanfil" ve "Denizde dev Türk Bayrağı açmak" gibi eylemlerle bir sosyal yaraya parmak basan "Mikrop Hikmet" ve "Mikrop Hikmet ile Biz Bize Yeteriz Oluşumu", şimdi de Çocuk istismarı ve ölümlerine karşı farkındalık oluşturdu.

Oyuncak bebekler Çocuk Esirgeme Kurumu’na

İzmir’den özel servis ile gelen, aralarında Rumeli şarkıları ile tanınan Cüneyt Şentürk ve İzmirli sanatçıların da bulunduğu "Mikrop Hikmet" sevenleri ile Çeşme’deki tatilciler, tekne turu öncesinde, sahilde toplanarak, açtıkları çeşitli pankartlarla "Çocuk istismarına Dur" dediler. Eyleme katılanların bir bölümü de yanlarında getirdikleri çeşitli bebekleri eylem pankartının önüne bıraktılar. Oyuncak bebeklerin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na verileceği de açıklandı.

Çocuk istismarına "Dur" demek için siyah eldiven takan Mikrop Hikmet ve tatilciler, ellerine ileriye uzatarak, "Çocuk istismarına dur", "Çocuk istismarına sessiz kalma" dedi.

"Çocuklarımıza sahip çıkmak hedefimiz olsun"

Farkındalık eyleminde bir basın açıklaması yapan Mikrop Hikmet, yürek yakan istismarlarla gündeme gelen, tecavüze uğrayan, tacize uğrayan, öldürülen çocuklar ve kimsesiz çocuklara dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Kirlenen her yüreğe ayrı ayrı dokunuyoruz. Ellerimize siyah eldiven takarak ’Çocuk İstismarına dur’ diyoruz. Amacımız; sesimizi tüm evrene duyurmak. Son zamanlarda yaşadığımız kalp ağrılarına karşılık hiç bir şey yapamasak bile, hala umudu olan çocuklarımıza sahip çıkmak hedefimiz olsun istiyoruz. Çok yas tuttuk son yıllarda. Bir nebzede olsa hala geleceği olan çocuklarımıza ışık olmak lazım" diye konuştu.

"Cesaretle konuşabilen ve sorunun üzerine gidebilen toplumlar yol kat edebiliyor"

Bugünlerde yürek yakan çocuk istismarları ve ölümleri yüzünden yüreklerinin yandığını ifade eden Mikrop Hikmet, "İçimiz kan ağlıyor. Daha fazla çocuklarımız ölmesin, annelerin babaların yürekleri yanmasın diyerek, bir nebze de olsa bu vahim olaylara dikkat çekebilmek adına bir araya gelebilmek ve sesimizi tüm Türkiye’ ye ve dünyaya duyurabilmek adına bir sosyal sorumluluk projesini gerçekleştiriyoruz. Senin çocuğun olsaydı, yine susar mıydın? ’Mikrop Hikmet ile biz bize yeteriz oluşumu’ ile İzmir’li sanatçılar olarak, bugün buraya toplum olarak vicdanlarımızı derinden sarsan; kadın, çocuk ve hatta hayvanlara yönelik cinsel saldırılara karşı sessiz kalmamak ve ortak tepki oluşturmak adına toplanmış bulunmaktayız. Biliyoruz ki, cinsel istismar konusu insanlığın bir sorunu olarak her toplumda yaşanıyor. Ancak bu sorunu cesaretle konuşabilen, üzerine gidebilen toplumlar çözüm noktasında yol kat edebiliyor" ifadelerini kullandı.