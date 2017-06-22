Tatile yeni televizyonuyla birlikte çıktı

İstanbul Kartal’da geçtiğimiz yıl tatile çıktığında gündüz vakti evine hırsız giren Görkem Güleri (28), eve döndüğünde gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Eve giren hırsızların evden sadece daha yeni aldığı televizyonunu götürdüklerini gören Güleri, sinir küpüne döndü. Bir yıl önce çalınan televizyonun hala taksitini ödeyen genç, hırsızlık olayını hemen polise haber verdi. Hırsızlara dair hiçbir iz bulunamazken, Görkem Güler evine 82 ekran LCD yeni bir televizyon daha aldı. Hırsızlardan bir kere dili yanan genç, hırsızlara kaptırma endişesi ile artık nereye gitse yeni televizyonunu da yanında götürüyor.

Tatile televizyonuyla birlikte çıktı

Kendisine tatil planı yapan ve İzmir, Manisa ve Safranbolu gezisine çıkan Görkem Güleri, tatile de televizyonu ile birlikte çıktı. Genç, arabasında yanına koyup emniyet kemeriyle bağladığı televizyonunu gittiği şehirlerdeki yerleri gezerken de kucağında taşıdı. Güleri, kafede çayını yudumlarken masanın üstüne koyduğu televizyonunu fotoğraf çekilirken de yanı başına aldı.

Eski televizyonunu tatile çıktığında çaldıran Güleri, "Yeni televizyon aldığımda bir daha tatile çıkarsam kesinlikle yanıma alacağım demiştim. Evden çıkarken arkamı döndüm televizyona baktım içim gidiyor, bırakamıyorum. Kaptım televizyonu duvardan çıktım. Bir elimde kız arkadaşım, bir elimde televizyon otogardayız. Kendi kendime yanımdan ayırmayacağımı söyledim, her gittiğim yerde de fotoğraf çekilmeye başladım" dedi.

Görenlerin şaşkınlık içinde kaldığını dile getiren Güleri, "İnsanlardan da ’bizi çeker misiniz’ diye rica ettiğim zaman bayağı güldük. Kiminle diyorlar, televizyonu gösteriyorum. İnsanlar birbirlerine bakıyorlar filan. Projemin olduğunu, tez hazırladığımı söyledim. Yoksa ruh hastası sanabilirlerdi" diye konuştu.