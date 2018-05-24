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24 Mayıs 2018 09:57

Tatlıses’ten 7. sıra açıklaması

AK Parti İzmir’den milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’e aday listesinde 7.

Tatlıses’ten 7. sıra açıklaması

24 Mayıs 2018 09:57

sıranın verildiği, ancak Tatlıses’in bunu reddettiği ve bu nedenle aday olmadığı iddia edilirken, Tatlıses sosyal medya hesabından, "Ben gönül verdiğim partimin her kararına saygılıyım. 7 de olsa, hiç olmasa da benim boynum kıldan ince. Sanırım bunu artık anlamış olmalısınız" açıklamasını yaptı.


24 Haziran’da Türkiye genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de, AK Parti İzmir’den aday adayı oldu. İzmir listesinde ilk sıralarda yer alması beklenen ünlü türkücünün listede bulunmaması sürpriz olarak yorumlanırken, Tatlıses’e adaylık listesinde 7. sıranın verildiği ancak Tatlıses’in listenin alt sıralarında olması sebebiyle adaylık listesinden kendi isteğiyle çıktığı iddia edildi. Daha önce memleketi Şanlıurfa’dan üç kez adaylık başvurusu yapan Tatlıses, bu kez de şansını İzmir’den denemişti. Uzun süredir İzmir’de yaşayan Tatlıses, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:


"Böyle aslı astarı olmayan haberler nereden çıkar anlamış değilim. Bu haberi ve ithamları asla kabul etmiyorum. Ben gönül verdiğim partimin her kararına saygılıyım. 7 de olsa, hiç olmasa da benim boynum kıldan ince. Sanırım bunu artık anlamış olmalısınız. Bana yüce Allah tarafından verilen yetenek ile makamların büyüğü bahşedilmiş zaten çok şükür. 10 kere aday olsam, mesele makam veya güç değil. Mesele gönül verdiğim Cumhurbaşkanımın, partimin yanında olduğumu göstermektir. Saygılarımla."




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