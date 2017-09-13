Tavuk kümesine kenevir ekmişler

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Çaylı Mahallesinde yaptıkları operasyonda 10 kök hint keneviri ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaylı Mahallesi’nde yaşayan O.B.’nin tarlasının yanındaki dereye ekili 2-3 metre boyunda 10 kök Hint keneviri ele geçirdi. Şahsın evinin bahçesinde ise tavuk kümesi içine ekilmiş boyları 1-1,5 metre olan 3 kök Hint keneviri daha bulundu. Evde yapılan aramada da siyah poşet içine saklanmış 135 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.B., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.