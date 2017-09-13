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13 Eylül 2017 10:44

Tavuk kümesine kenevir ekmişler

İzmir’de bir eve yapılan baskında tavuk kümesine ekilmiş Hint keneviri bulundu.

Tavuk kümesine kenevir ekmişler

13 Eylül 2017 10:44


Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Çaylı Mahallesinde yaptıkları operasyonda 10 kök hint keneviri ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaylı Mahallesi’nde yaşayan O.B.’nin tarlasının yanındaki dereye ekili 2-3 metre boyunda 10 kök Hint keneviri ele geçirdi. Şahsın evinin bahçesinde ise tavuk kümesi içine ekilmiş boyları 1-1,5 metre olan 3 kök Hint keneviri daha bulundu. Evde yapılan aramada da siyah poşet içine saklanmış 135 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.B., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.




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