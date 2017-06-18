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18 Haziran 2017 08:46

TAY-DER iftar yemeğinde bir araya geldi

İzmir’de Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) iftar yemeğinde bir araya geldi.

TAY-DER iftar yemeğinde bir araya geldi

18 Haziran 2017 08:46


Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu’nun resmi uzantısı olan TAY-DER iftar yemeği düzenledi. İftar yemeğine çok sayıda avukat, doktor, bürokrat ve farklı görüşten gruplar katıldı. Narlıdere’de bir mekanda bir araya gelen TAY-DER üyeleri hep birlikte iftar yaptı. Gecenin açılış konuşmasını yapan TAY-DER Başkanı Muhammet Gömük, ’’Öncelikle düzenlediğimiz iftar yemeğine farklı görüşten insanların katılması bizi çok mutlu etti. Buradan şunu anlıyoruz ki, bu katılım Türkiye’nin FETÖ örgütüne karşı birlik olduğu göstergesidir. Hangi görüşten olursak olalım, FETÖ bu ülkeden tamamen yok olana kadar birlik olacağız’’ şeklinde konuştu.


İftar yemeğinin ardından konuklara dev ekrandan İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) hazırladığı 15 Temmuz belgeselini izletildi.




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