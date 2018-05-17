TAY-DER’den ABD’ye anında karşı hamle

Merkezi İzmir’de bulunan Fetulahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformunun resmi uzantısı olan TAY-DER, Avukatı Burak Bekiroğlu aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. TAY-DER Başkanı Muhammed Gömük yaptığı açıklamada, "ABD’de gayrimeşru yargılamada parmağı olanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosuna 32 sayfadan ibaret dilekçe ile başvurarak, ABD’nin eski adalet bakanı Eric Holder, Yargıç Richard Berman, New York Başsavcısı Eric Schneiderman, eski FBI direktörü olan ve şu an Özel Soruşturma Savcısı Robert Mueller ve FBI özel ajanı Paul Abbate hakkında ’ABD yargısını aracı kılmak suretiyle Fetullahçı silahlı terör örgütünün amaçları ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürütmek suretiyle örgüte yardım suçundan soruşturma talep ettik. Bu kişiler hakkında soruşturma açıldı" dedi.

TAY-DER, ABD’deki FETÖ’cülerin peşini bırakmıyor

TAY-DER daha önce de, ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett H. McGurk hakkında, PKK-PYD-YPG silahlı terör örgütleriyle birlikte hareket etmek suretiyle "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına; ayrıca, ABD’nin New York Bölge eski Savcısı Preet Singh Bharara ve Michael Rubin’in de aralarında bulunduğu 6 kişinin yakalanmaları talebi ile kırmızı bülten çıkması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.