Tayland'dan gelen kukla, davetli kadının çantasını kaptı

Tayland Kültür Etkinlikleri'nin İzmir sunumunda düzenlenen kukla gösterisinde, grup üyelerinin yönlendirdiği kukla, gösteri gereği davetli bir kadının çantasını kaptı. Davetli, sahne önüne çıkarak çantasını geri almak için uğraş verirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Türkiye ve Tayland arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümünü kutlamak, 2018 yılının karşılıklı Kültür Yılı ilan edildiğini duyurmak ve iki ülke arasında imzalanan Niyet Bildirgesini ilan etmek amacıyla düzenlenen Tayland Kültür Etkinlikleri'nin İzmir sunumu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki program gerçekleştirildi. Etkinliğe Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Sibel Algan, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İzmir Büyükşehir Belesiyesini temsilen Muzaffer Tunçağ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ile çok sayıda davetli katıldı.

Kukla, davetlinin çantasını kapıp kaçtı

Etkinlikte Tayland'dan gelen sanatçılar, Tay müziği eşliğinde gösteriler yaptı. Gösterilerde Tayland kültürünü yansıtan defile sergilenirken, Tayland'ın kültürel savaş sanatı olan "Muay Thai" (Tay boksu) gösterisi beğeni topladı. Geleneksel Tay kukla gösterisinde ise ilginç anlar yaşandı. Bir grup sanatçının yönlendirdiği kukla, gösteri gereği protokol bölümünün önüne kadar gelerek interaktif bir gösteri sundu. Bu sırada kukla, Betül Serpil Aykam isimli davetliye sarılırken bir anda çantasını kaparak sahneye geri çıktı. Çantasını alamayan davetli kadın, sahne önüne kadar çıkarak çantasını geri istedi. Eğlenceli dakikaların yaşandığı gösteride, kukla çantayı vermemek için diretti, ancak davetlinin kendisine sarılmasıyla çantayı geri verdi. Davetliler, o anlar ilgiyle izledi.

"Zengin kültürlere sahip iki ülke"

Etkinlikte konuşan Tayland Büyükelçisi Ekarohit, “Bu iki ülkenin ortaklaşa yürüttüğü bir projedir. İlk önce Ankara'da, şimdi İzmir'de daha sonra da İstanbul'da gösterilerimize devam edeceğiz. İzleyeceğiniz gösteriler, her biri kendi alanında uzman olan 50 civarında dansçılar, sanatçılar ve müzisyenler tarafından sergileniyor. Bu gösterileri İzmir'de sergilemeyi o kadar çok istiyorduk ki, kasırga ihtimali ve elverişsiz hava koşulları bile bizi buraya gelmekten alıkoyamadı" dedi.

Kültürel alışverişlerin karşılıklı anlayışı da beraberinde getirdiğini ve işbirliğini artırdığını vurgulayan Ekarohit, şöyle devam etti:

"Tayland ve Türkiye zengin kültürlere sahip iki ülkedir. Her iki toplumda birbirlerinden farklı bilgiler, öğretiler alabilirler. Bu nedenle iki hafta boyunca Türkiye'de gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizin kültürel ilişkilerimizi geliştireceğini ve bizleri daha da yakınlaştıracağını temenni ediyorum. Ayrıca bu yılın sonunda Türkiye'den deneyimli bir ekibin de Türk kültürünü tanıtmak amacıyla Taylan'da benzer aktivitelerde bulunacağını da eklemek isterim. Kültürümüzün burada tanıtılmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz da yaptığı konuşmada, ülkeler arasındaki kültür alışverişinin turizmin yılın 12 ayına yayılmasına da katkı sağlayacağını belirtti. Tayland Kültürel Etkinlikleri İzmir'de yarın da devam edecek.