Taze meyve ve sebze ihracatında artış

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye genelinde taze meyve sebze ihracatının ocak-ağustos döneminde 1,4 milyar dolara, meyve sebze mamulleri ihracatlarının ise 1 milyar dolara ulaşırken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin bir önceki yıla göre taze meyve sebze ihracatının yüzde 35 artarak 115 milyon dolar, meyve sebze mamulleri ihracatının ise yüzde 7'lik artışla 374 milyon olarak gerçekleştiğini belirtti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, birlik faaliyetleri ve sektör ihracatındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi vermek üzere düzenlediği akşam yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi.

Seferihisar'da gerçekleşen etkinlikte konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Türkiye genelinde taze meyve sebze ihracatı, ocak-ağustos döneminde 1,4 milyar dolara, meyve sebze mamulleri ihracatı ise 1 milyar dolara ulaştı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yıla göre taze meyve sebze ihracatımız yüzde 35 artarak 115 milyon dolar, meyve sebze mamulleri ihracatımız ise yüzde 7'lik artışla 374 milyon olarak gerçekleşti. Bu rakamların hak ettiği seviyelere ulaşması için canla başla çalışıyoruz” dedi.

“Uluslararası çalışmalar sürüyor”

Taze meyve sebze ihracatını başta Rusya, Almanya, Romanya, Ukrayna, İtalya olmak üzere dünyanın 70 ülkesine gerçekleştirdiklerini ifade eden Uçak, “Yaş meyve sebze ürünlerinin uzak pazarlara ulaşması için hava kargo konusunda çalışmalar yaptık. İhracatımızı artırmaya yönelik uluslararası çalışmalarımızda son hızıyla devam ediyor, geçen hafta Hong Kong'da gerçekleşen bölgenin en önemli fuarından arkadaşlarımız yeni döndüler, önümüzdeki dönemlerde sektörümüzü Rusya, Çin, Fransa ve Almanya'da katılacağımız fuarlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.