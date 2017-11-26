’Tazelenme Üniversitesi’ Ege Üniversitesinde eğitime başladı

Tazelenme Üniversitesinin ilk ziyaretçilerinden biri de Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak oldu.

Örgü öremeyen erkek öğrenciler sınıf geçemiyor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi “Tazelenme Üniversitesi”ni hayata geçirdi. Ege Üniversitesindeki öğretim üyelerinin gönüllülük esasıyla eğitim verdiği TAÜ’nün İlk döneminde haftanın iki günü zorunlu dersler bulunuyor ve örgü öremeyen erkeler bir üst sınıfa geçemiyorlar. 4 yıl sürecek eğitim programında şu an 120 öğrenci 1. sınıfta derslere devam ediyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından koordine edilen TAÜ’yü ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, kursiyerler ile sohbet ederek eğitim çalışmaları konusunda bilgi aldı.

"Sürekli eğitim merkezine dönüştürebiliriz"

Ege Üniversitesinde Tazelenme Üniversitesinin hayata geçirilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Rektör Prof.Dr. Budak, ‘‘Farklı bilim dallarından öğretim üyelerimiz bir araya gelerek gönüllük esasıyla Tazelenme Üniversitesini İzmir’de hayata geçirdiler. Yaşlılık sırasında karşılaşılan sorunların üzerinden nasıl gelecekleri noktasında büyüklerimize yardımcı olmayı amaç edinen bir oluşum. Üniversitemizde böyle bir yapının oluşmasından dolayı son derece mutluyuz. Ege Üniversitesi Rektörü olarak bu oluşumda yer alan öğretim üyelerimizle gurur duyuyorum. Bu oluşumu daha da geliştirerek bir sürekli eğitim merkezine dönüştürebiliriz. Ama bence buradaki esas mesele yaşlılarımızın öğretim üyelerimiz ile ve kendi aralarında bir paylaşım içerisine girmeleri ve yalnızlık duygusundan uzaklaşmaları. Bu duygularla TAÜ’nün oluşumunda emeği geçen tüm öğretim üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor tüm katılımcılara başarılı ve keyifli bir eğitim dönemi diliyorum’’ diye konuştu.

"Topluma katkı sağlayabilirler"

Tazelenme Üniversitesi fikrinin ilk defa Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından hayata geçirildiğini hatırlatan İzmir Kampüsü Birim Yöneticisi Prof. Dr. Fehmi Akçiçek ise “ Bu okulun müfredat olarak da farklılıklar da bulunan bir benzerini İzmir’de hayata geçirmenin yararlı olacağını düşünerek yola çıktık. Bu programı, pek çok öğretmen ve farklı meslek gruplarından yetenekli insanın yardımıyla, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların destekleri ile hayata geçirdik. Amacımız ise öğrenmenin sürekliliği inancıyla iyi şeyler yeni fikirler ve yeni uygulamaları topluma kazandırmak. Ayrıca buradaki katılımcılarımızın akılları ve tecrübelerini birleştirerek toplumumuza katkı sağlayabilecekleri inancını taşıyoruz’’dedi.

Ders içeriği konusunda bilgi veren Program Koordinatörü Doç. Dr. Sevnaz Şahin ise ‘‘Üniversitemizde İleri yaştaki bireylerde bilişsel ve motor aktiviteleri destekleyici ve sağlıklı yaşlanmak için gerekenler teorik ve pratik olarak veriliyor. Ayrıca felfese dersinde mutluluk, etik gibi kavramlar tartışılarak günlük hayattaki izdüşümlerini irdeleniyor. Seçmeli olan ve çok ilgi gören derslerden bir tanesi ileri yaşta günlük yaşamın zevkleri temalı Psikodrama çalışması. Ayrıca yoga, aikido çalışmaları da yoğun talep gören diğer seçmeli dersler’’ ifadelerini kullandı.