TBMM Başkanı Yıldırım: "ABD ucuz tehdit lisanını bırakmalı"

ABD ucuz tehdit lisanını bırakmalı" dedi.

Yıldırım, İzmir’de cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Yıldırım, ABD’nin yaptırım tehdidi ile ilgili "Bize tehdit sökmez, ABD Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmeyi arz ediyorsa bu ucuz tehdit lisanını ırakmalı. Türkiye’yi tehdit etmeden önce Türkiye’de bir 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin de faili olan FETÖ’nün Amerika’da elini kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya tabii olmadan muhafaza edildiğini de unutmamalıdır. Amerika bir hukuk devletiyse, Türkiye de bir hukuk devletidir. Dolayısıyla hukukun kararına saygı göstermek durumundadır. Bizim tavsiyemiz artık bu ucuz tehdit lisanını Amerika’nın bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacak, 15 Temmuz’dan sonra bunun yollarına bakması gerekir" dedi.

Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili "Seçim öncesi bu konu yoğun olarak gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve biz kayıtsız kalmadık. Ve seçim sonrası yapacağımız öncelikli işler arasında bu konu olacak dedik ve nihayet Meclis yeni yasama dönemini sona erdirmeden bu konuda bir düzenleme yaptı. Ancak daha kalıcı daha böyle kısmi çözümler üreten bir düzenleme yerine orta ve uzun vadede daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç var. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bunun üzerinde Meclisimiz kafa yoracak ve ilgili kurumlar, birimlerle koordinasyon yaparak bu konuyu artık bir daha kamuoyunun gündemine gelmeyecek şekilde çözecektir. Zira 5,5 milyonun üzerinde askerlik çağına gelmiş genç vatandaşlarımız var. Bunların geleceğine yönelik plan yapmaları azım. Karar vermeleri lazım bunun için de önlerini görmeleri lazım" dedi.

Yıldırım, Yunanistan’da yaşanan yangın ve sel felaketleriyle ilgili de "Komşumuz Yunanistan son günlerde bazı sıkıntılar içerisinde. Bir yangın felaketi yaşandı ve hayatını kaybeden insanlar var, yaralılar var, mağdurlar var. Daha sonra sel felaketi. Dolayısıyla Yunan halkına komşu Türk halkının üzüntülerini ve ölenlere baş sağlığı mesajını iletiyoruz. Bu zor günlerde acılarını paylaşıyoruz" diye konuştu.