TBMM Başkanı Yıldırım, TÜRKPA Asamble Konseyine başkanlık ediyor

Genel Kuruluna katılmak üzere İzmir'e geldi.

TÜRKPA 8. Genel Kurulu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla Swiss Otel'de gerçekleştiriliyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ilk kısmı basına kapalı olan toplantıda, TÜRKPA Asamble Konseyine başkanlık ediyor. Yıldırım, TÜRKPA'nın 10. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen konferansta konuşma yapacak. Yıldırım'ın yanı sıra, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile gözlemci ve misafir meclis başkanları da konuşma yapacak.