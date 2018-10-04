TBMM Başkanı Yıldırım'dan doktorlara yapılan saldırılara karşı sert sözler

Ege Üniversitesi Suat Cemile Balcıoğlu Sağlık Yerleşkesi'nin açılışında konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Doktorumuz bir cinayete kurban gitti. Doktorlarımıza yönelen bu alçakça saldırıları lanetliyorum, kınıyorum. Şunu herkes bilmelidir ki bu cinayetlerin hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacaktır” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Karşıyaka'da bulunan Ege Üniversitesi Suat Cemile Balcıoğlu Sağlık Yerleşkesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'de 2002 yılında 76, bugün ise 206 üniversite olduğunu belirterek, “Bu üniversitelerin 9 tanesi İzmir'de. İzmir'de 200 bin yükseköğretim öğrencisi var. 7 binden fazla öğretim görevlisi var. Bu hocalarımız şehrimizin marka değerine katkı sağlıyor. Ege üniversitesi merhum demokrasi şehidimiz Adnan Menderes'in İzmir'e hediyesidir, yadigarıdır. Akıl ve bilgiye sırtına dönen medeniyete düşman demektir. Dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri aynı zamanda bilgiye sahip olan ülkelerdir. Bizim medeniyetimiz yeniden ihya edecek yegane yol bilgidir, bilgiye sarılmaktır. Millet olarak daha çok çalışacağız, bilgiye sahip olacağız, üreteceğiz ve bir adım öne geçeceğiz. İnsanın olduğu yerde mutlaka farklılık vardır, farklılığın olduğu yerde rekabet vardır. Rekabet başarılı olmak için şarttır. Fikri olmayanın bildiği tek şey şiddettir. Oysa planı, düşünceleri yarıştırmak esastır. Ülkemize ve insanımıza ancak bu şekilde hizmet edebiliriz. Siyaset eğer insan hizmet ediyor ve insanların yüzünü güldürüyorsa o zaman bir anlam ifade eder. O halde büyük hedeflere odaklanma zamandır. Büyük hedeflerden uzaklaştığımızda birbirimizle uğraşır, enerjimizi harcamamız oluruz. O zamanda fikirsiz izansın kalabalıklara dönüşmüş oluruz” dedi.

“Satılmış hainler marifetiyle görevlerini ifa ediyorlar”

Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bu coğrafyada ayakta kalmak için daha çok çalışmamız lazım işgalci sömürgeci devletlerin iştahını kabartan bu coğrafyada işimiz kolay değil. Bu işgalci güçler doğrudan değil beşinci kol ile satılmış hainler marifetiyle görevlerini ifa eder , hedeflerini gerçekleştirirler. Hatırlayın, 15 Temmuz tarihimizin en vahşi, en alçak darbe girişiminde bulunan bu hainlerin hedefi ülkemizi kaosa sürüklemek, demokrasiyi yok etmek ve kardeşi kardeşe düşürmek. O gece Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, yüce milletimizin meydanlara inmesi, hükümetin kararlılığı neticesinde al bayrağımız inmemiş, ezanlar dinmemiştir ve alçaklar hedeflerine ulaşamamıştır. O gece gazi meclisimiz de bombalar altındayken ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' nidaları yükselmiştir. Onlar milletimize, Cumhurbaşkanımıza ve seçilmiş hükümete karşı giriştikleri bu alçak kalkışmanın bedelini ağır bir şekilde ödüyorlar, ödeyeceklerdir. Herkes emin olsun, o gece her biri bir kahraman olan 251 şehidimizin, 2 bin 191 gazimizin hesabını onlardan ,burunlarından fitil fitil gelecek şekilde soruluyor. O gece milletimizin, demokrasimizin sahip çıkılmış olması, artık gelecek kuşakları geleceğini garantiye alacak bir dönemi başlatmıştır” diye konuştu.

"Alçakça saldırıyı lanetliyorum"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, geçtiğimiz gün İstanbul'da hastası tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın öldürülmesine işaret ederek, “Doktorumuz bir cinayete kurban gitti. Doktorların görevi sağlık, sıhhat dağıtarak, insanların canlarını kurtarmak. Doktorlarımıza yönelen bu alçakça saldırıları lanetliyorum, kınıyorum. Şunu herkes bilmelidir ki bu cinayetlerin hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacaktır. Ama sormamız gereken bir başka soru da nasıl böyle kolayca, gözünü kırpmadan cana kıyan bir nesil yetişiyor. Bunu da sorgulamamız lazım. Eğitim sistemimizi insan odaklı, sevgi odaklı tekrar gözden geçirmemiz lazım. İnsan yaratılış gayesinde uzaklaşmadan hayatı boyunca fikirlerinin, ideallerinin peşinde olmalıdır. Zorluklar karşısında yılmayacağız. Bir insan ile aynı fikirde olmamak kavga gerekçesi olamaz. Gayrimeşru şiddet yöntemleriyle bugüne kadar elde edilmiş hiçbir hedef yoktur” şeklinde konuştu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise sağlık bilimleri kampüsüne katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

Karşıyaka'ya önemli katkılar sunacak

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 8 ilçede yerleşkesi bulunduğunu artık Karşıyaka'da da hizmet vermeye başladığını belirterek, ilçeye önemli katkılar sunacağını söyledi. Rektör Budak, "Kampüs içerisinde bir adet poliklinik, bir adet eğitim binası ve bir adet kapalı spor salonu bulunmaktadır. Poliklinik içinde diş hekimliği, ebelik, kulak burun boğaz, fizik tedavi rehabilitasyon gibi birimler mevcuttur. Eğitim binamız da içinde yüksek özelliklerde eğitim şartlarını barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ve vatandaşlar katıldı.