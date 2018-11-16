TBMM Başkanı Yıldırım'ın destek verdiği Millet Bahçesi'nde sona doğru

İzmir'in Torbalı ilçesinde, ilçenin çehresini değiştirecek ve 25 bin metrekarelik alanda projelendirilen; aynı zamanda TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da destek verdiği Millet Bahçesi projesinde sona yaklaşılıyor.

İzmir'in en hızlı gelişen, büyüyen ilçeleri arasında yer alan Torbalı'da, 25 bin metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanan Millet Bahçesinde sona gelindi. Torbalı merkezinde; Cumhuriyet, Alpkent ve Ertuğrul Mahallesi'nin tam ortasında 25 bin metrekarelik alan üzerinde yapımı tamamlanan Millet Bahçesi için arsa Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü tarafından belediyeye tahsis edildi. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın büyük destek verdiği projede; 2 bin kişi kapasiteli ve bin 37 metrekarelik alana sahip amfi tiyatro, bin metrekarelik alana sahip lazer ışıklı, dans eden havuz, 600 metrekare açık ve kapalı alana sahip kafeterya, 700 metre uzunluğunda tartan pistten oluşan yürüyüş ve koşu yolu, 2 bin 600 metrekarelik alan üzerinde çocuk oyun sahası ile aileler için Millet Kıraathanesi yer alıyor. Farklı bitki ve ağaç türlerinin yer aldığı Millet Bahçesi için alanın tren raylarına bitişik olması nedeniyle de 714 metre uzunluğunda çevre duvarı yapıldı.

Millet Bahçesi aynı zamanda iki yakayı da birleştirecek. Torbalı Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla projelendirdiği beş yaya alt geçidinden biri millet bahçesinde yapılacak. Bölgenin sadece Torbalı'nın değil, bütün İzmir'in sosyal aktivite merkezi olması hedefleniyor.

"Benim rüyamdı"

Millet Bahçesi projesinin Torbalı'nın marka değerini katlayacağını dile getiren Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Torbalı Devlet Hastanesi'nden sonra benim ikinci büyük rüyam da bu çok değerli alanı ilçemize kazandırmaktı. Bu rüyamız diğer 300 projeyle birlikte hayata geçti. O dönem Başbakanlık yapan ve bu arsanın proje için bize kazandırılmasında büyük pay sahibi olan Meclis Başkanımız Binali Yıldırım'dan Allah razı olsun. Binali Bey, Torbalı'ya kadar gelip alanı inceledi. Bu muhteşem yerin Demiryolları Vagon Onarım Merkezi olmasına gönlü razı olmadı. Belediyemize çok büyük jest yaptı. Bürokrasi aşaması uzun sürmedi. Bu noktada milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya'dan da büyük destek aldık. İlçemiz son beş yılda; kamu ve belediye yatırımlarında, büyümede, kentleşmede sosyal projelerde sağlık, eğitim, ulaşım, altyapı yatırımlarında istimlak edilen arsalarda, yeni yaşam alanlarında kültürel, sanatsal, bilimsel etkinliklerde iki kat büyüdü. Beş yıl önce ilçe nüfusumuz 135 binlerdeydi. Bugün 175-180 bine ulaştı. Bu gelişme Ege'de başka bir ilçede yok" şeklinde konuştu.