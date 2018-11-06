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TCDD yolcu trenindeki kondüktör, kalp krizi geçirdi

Denizli-İzmir seferini yapan TCDD yolcu treninde görevli bir kondüktör, görevi başında kalp krizi geçirdi.


Olay, sabah 09.00 sularında TCDD Denizli-İzmir seferini yapan TCDD yolcu treninde meydana geldi. İddiaya göre, tren İzmir'e yönüne seyrederken, trende görevli kondüktör Şener Taş (42) kalp krizi geçirdi. Talihsiz adama ilk müdahale trende yapılırken, trenin yakın olduğu Selçuk İstasyonu'na da konuyla ilgili bilgi verildi. Tren istasyona yanaştığı sırada onları bekleyen sağlık görevlileri kalp krizi geçiren kondüktöre ilk müdahaleyi yapıp ambulansla Selçuk Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşanan olay sebebiyle trende yolculuk yapan vatandaşlar büyük bir şok yaşarken, kondüktörün tedavisine kaldırıldığı hastanede devam ediliyor.

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