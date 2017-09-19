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19 Eylül 2017 12:36

TEB İzmir Cup ATP Challenger’da 10. yıl heyecanı

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TEB İzmir Cup ATP Challenger’da 10. yıl heyecanı

19 Eylül 2017 12:36

yaşını kutlayan TEB İzmir Cup ATP Challenger turnuvası, bu sene 18-24 Eylül tarihleri arasında Kültürpark Tenis Kulübü’nde gerçekleşiyor. Toplam 64 bin Euro ödüllü organizasyonun basın toplantısı yapıldı.


Basın toplantısı İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Necimoğlu, Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Server Uyaroğlu, son finalin kahramanları Marsel İlhan ve Cem İlkel ile Turnuva Direktörü Zeynep Kavak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.


TEB İzmir Cup ATP Challenger’ın tanıtım toplantısına katılan İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, dünya çapında kayda değer sıralamalara sahip yabancı sporcuların ter döktüğü prestijli turnuvayı 2008’ten beri düzenliyor olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Tüm sporseverleri bu tenis şölenine ortak olmaya Kültürpark Tenis Kulübü’ne davet ediyorum" dedi.


Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Necimoğlu ise "Geçen sene şahitlik ettiğimiz tarihi finali bir kez daha izleyeceğiz" diye konuşurken, ATP Challanger Turunda iki Türk tenisçiyi buluşturan ilk finalde Cem İlkel’i yenerek 2016 TEB İzmir Cup’ta mutlu sona ulaşan Marsel İlhan da "Kültürpark Tenis Kulübü önemli anılara sahip olduğum bir yer. Uluslararası düzeydeki ilk puanlarımı burada kazanmıştım. Önümüzdeki günlerde heyecanlı maçlar oynanacak. Geçen yıl olduğu gibi yine başarılı bir hafta geçirmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.


İlk ATP Challenger finalini geçen sene bu adreste oynayan Cem İlkel ise TEB İzmir Cup’ın kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Bir önceki gün Fransız rakibi Maxime Janvier’yi geçip adını ikinci tura yazdıran İlkel, "Benim için çok özel bir yeri olan bu turnuvada bambaşka duygularla oynuyorum. Geçtiğimiz sene yakaladığım başarıyı tekrarlamak istiyorum" sözlerini sarf etti.


Tenisseverlerin karşılaşmaları ücretsiz olarak izleyebildiği TEB İzmir Cup’ta çiftler finali 23 Eylül Cumartesi, tekler finali ise 24 Eylül Pazar günü oynanacak.




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