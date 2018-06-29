TED İzmir Koleji iddiasını LGS başarısı ile kanıtladı

TED İzmir Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı sınavda 3 öğrenci yüzde 1’lik dilime girme başarısını gösterirken, 6 öğrenci yüzde 2’lik dilimde, 17 öğrenci de yüzde 3’te yer aldı.

TED İzmir Koleji öğrencileri, sonuçları 26 Haziran’da açıklanan Liseye Giriş Sınavında (LGS) büyük başarılara imza attı. 2 Haziran’da gerçekleştirilen ve 1 milyona yakın 8. sınıf öğrencisinin katıldığı LGS’ye giren TED İzmir Ortaokulu öğrencisinden 3’ü yüzde 1’lik dilime girme başarısı gösterdi. 6 öğrenci yüzde 2, 17 öğrenci yüzde 3’lük dilime girerken, 19 TED İzmir Koleji öğrencisinin yüzde 4’e girdiği LGS’de 22 öğrenci de yüzde 5’te yer aldı.

TED İzmir Koleji Müdürü Mine Mavioğlu, LGS sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “TED İzmir Ortaokulunda Atatürk ilkelerine ve cumhuriyetin kazanımlarına bağlı, ulusal ve manevi değerleri özümsemiş, bilimsel düşünen, teknolojiyi hayatının her alanında etkili bir biçimde kullanan, iş hayatında gerekli temel bilgi, beceri ve değerleri edinmiş, entelektüel birikimi olan gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu sınav okulumuzun kuruluşundan beri burada eğitim gören öğrencilerimiz için ilk sınavdı. Bu sonuçlar ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun göstergesi. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyoruz” diye konuştu.

TED İzmir Ortaokulunda, lise hayatında gerekli akademik donanıma sahip olmaları hedeflenen öğrencilere, okul çıkışı etüt ve hafta sonu takviye programları ile akademik altyapı geliştirme desteği verdiklerini belirten Mavioğlu, “Şimdi öğrencilerimizi yoğun bir dönem bekliyor. Okul seçimi, tercih, başvuru gibi süreçlerde de onlara destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.