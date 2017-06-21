TED İzmir Koleji ilk mezunlarını verdi

Düzenlenen mezuniyet töreninde ortaokul 8. sınıfı bitiren öğrenciler büyük coşkuyla lise hayatı için uğurlandı.

TED İzmir Koleji’nin bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine ilgi büyüktü. İlk TEOG yılında 7 öğrencinin tam puan almasından dolayı büyük gurur duyduğunu belirten TED İzmir Koleji Genel Koordinatörü Mine Mavioğlu, sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sosyal açıdan ve yabancı dil alanında da başarılı öğrenciler yetiştirdiklerini vurguladı. Mavioğlu, her iki alanda da yetişen öğrencilerin, birer dünya vatandaşı olarak hayata hazırlandığını belirtti. Mavioğlu’nun konuşmasının ardından okul birincisine ve TEOG’da tam puan alan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Okul birincisi Ahmet Furkan Konuk, mezuniyet kütüğüne ismini çaktı ve alkışlar eşliğinde plaketini aldı. Diploma töreninin ardından okulun bayrağı mezun öğrenciler tarafından 7. sınıf öğrencilerine teslim edildi. Tören, keplerin havaya atılmasının ardından sona erdi.