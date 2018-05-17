TED İzmir Kolejinden 90. yaşa özel konser

yaşını özel bir konserle kutlayacak. TED İzmir Koleji Sanat Akademisi öğrencileri tarafından 21 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenecek konserde öğrenciler, zengin repertuarlarıyla misafirlerine keyifli bir akşam yaşatacak. Konserin geliri TED İzmir Koleji’nin tam eğitim bursu Meşale’ye aktarılacak.

yılını, Sanat Akademisi öğrencilerinin düzenleyeceği özel bir konser ile kutlayacak. 21 Mayıs 2018 tarihindeki konserde TED İzmir Koleji Sanat Akademisi Müzik Bölümü öğrencileri İzmirlilere müzikle dolu keyifli anlar yaşatacak. Konser, TED İzmir Koleji’nin öğrencilerine maddi destek vermenin yanı sıra üniversite sonuna kadar tüm eğitim masraflarını karşıladığı tam eğitim bursu programı Meşale yararına düzenlenecek. Biletler TED İzmir Temsilcilik, TED İzmir Okul Aile Birliği ve TED İzmir Koleji Muhasebe Ofisinden ‘TED Meşale Bursu’na yapılacak minimum 25 TL bağış karşılığında temin edilebilecek.

Türk Eğitim Derneği’nin 90. yılı onuruna verilecek konserde öğrencilere, öğretmenleri ile Sanat Akademisi Genel Koordinatörü ve Müzik Direktörü Garo Mafyan ve Sanat Kurulu üyeleri de eşlik edecek. TED İzmir Koleji Konferans Salonunda 18.30’da başlayacak konserde Sanat Akademisinde eğitim gören ilkokuldan liseye kadar yaklaşık 70 öğrenci sahne alacak. Öğrenciler zengin repertuarlarıyla müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.