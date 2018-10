TED İzmir öğrencilerde beceri gelişimine odaklanıyor

TED İzmir Koleji, müfredatı gerçek hayat ile uyumlu hale getiren, öğrencilerin becerilerini ön plana çıkarmayı hedefleyen alternatif programların benimsendiği ‘Hibrit İnsan' anlayışıyla, yeni eğitim ve öğretim yılında da çok yönlü bireyler yetiştirmeye odaklandı.

TED İzmir Koleji, gelecek kuşaklara; fikirlerini özgürce söyleyen, öz güveni yüksek, eleştirel düşünebilen, inisiyatif alan bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda okul, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 10. sınıfları ile bir kademe daha büyüdü. Kolej, müfredatı gerçek hayatla uyumlu hale getirebilecek ‘Hibrit İnsan' yaklaşımını hayata geçirdi. ‘Hibrit İnsan' anlayışının öğrencileri yaşama hazırlayacak becerilerin geliştirilmesi üzerine alternatif programlar sunduğu ifade edilirken, TED İzmir Koleji Genel Koordinatörü Mine Mavioğlu, okul olarak müfredatın dışında öğrencinin kendisini ifade edebildiği en önemli alan olan seçmeli dersler ve sanat-spor alanlarını daha etkin hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Mine Mavioğlu, "Dünyada artık bilginin yanında beceri eğitiminin de ön sıralarda yer aldığı bir eğitim sistemi yaygınlaşıyor. Günümüzde, çok iyi okullardan iyi derecelerle mezun olmuş gençlerin iş hayatlarında birçok beceriden yoksun olduğunu üzülerek gözlemliyoruz. Okulumuzda, eleştirel bakış açısını benimseyen, sebep-sonuç ilişkilerini irdeleyen, farklılıklara saygılı, iletişimi güçlü öğrenciler yetiştirmek için uyguladığımız programlardan biri olan P4C (Çocuklar İçin Felsefe) sayesinde, çocukların kendini ifade etme, kendi düşüncelerine güvenme, etkili dinleme, başkalarının düşüncelerine saygı gösterme, duygusal bağ kurma, tartışma becerilerini geliştirme, göz teması kurarak iletişime geçme konularında gelişme sağlanıyor” diye konuştu.

Yabancı diller öğreniyorlar

Business Technology Education Council (BTEC) programları ile de öğrencilerin farklı birçok alanda beceri eğitimi alıp, bu becerilerini uluslararası anlamda sertifikalandırma şansına sahip olduklarını dile getiren Mavioğlu, "TED İzmir Koleji'nde, her öğrencinin tek bir birey olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Her bir öğrenciyi ayrı ayrı ele alıp, her birine ayrı özen ve dikkat gösteriyoruz. Okul çıkışı bireysel etütler ve hafta sonu yapılan akademik altyapıyı geliştirme programları ile onların gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Farklı kültürleri tanımak, anlamak, saygı duymak öğrencilerimiz için koyduğumuz hedeflerden biri; ayrıca anadillerinin yanında İngilizce ve İspanyolca, Almanca veya Fransızca dillerinden birini öğrenerek, 21. yüzyıl bireyi olma konusunda bir adım daha atmış oluyorlar" dedi.

Mine Mavioğlu şöyle konuştu:

"2018-2019 eğitim-öğretim yılında TED İzmir Koleji öğrencileri; konuşacak, tartışacak, bilimsel çalışmalar yaparken, farklılıklar oluşturup, yeteneklerini ortaya koyacaklar. Kendilerini keşfedecek, becerilerini geliştirme fırsatı elde edecekler. Öğrencilerimiz, Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlık yolunda, O'nun ilkelerine bağlı, ilerici, laik, özgür ve demokrat bireyler olarak yetişirken; okulumuz, ulusal ve evrensel değerleri sahiplenen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, sorgulayan, eleştiren ve farklılıkları kucaklayan eğitim anlayışıyla yoluna devam edecek."