TED’den eğitime büyük destek

Türk Eğitim Derneği ve ABD Ankara Büyükelçiliği ortaklığıyla ilk kez yürütülen Türk Gençliği İngilizce Öğreniyor-TYLE Projesi kapsamında, TED İzmir Koleji’nde verilen eğitimler tamamlandı.

Proje kapsamında, çeşitli devlet okullarında okuyan, maddi imkanları yetersiz ancak başarılı yaklaşık 30 öğrenci 3 yıl süreyle toplam 360 saat İngilizce eğitimini tamamladı.

Eğitimler Hafta sonları TED İzmir Koleji’nde yapıldı. Türk Eğitim Derneği ve Amerikan Büyükelçiliği’nin kendi olanaklarıyla sürdürdüğü eğitimin sonunda sertifika töreni düzenlendi. TED İzmir Koleji konferans salonunda düzenlenen törende, eğitimi tamamlayan öğrencilere sertifikalarını okul müdürleri Çiğdem Özlen Eker ve İrfan Urhan verdi. Tören sonunda okul aile birliği ve lise öğrencileri tarafından TYLE öğrencilerine hediyeler verildi. Program sonunda sürpriz parti düzenlendi. Okuldan yapılan açıklamada; "Böyle bir projenin içinde yer almak okulumuz ve öğretmenlerimiz için bir gururdur. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar dileriz" denildi.