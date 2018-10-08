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Tefeci borcu yüzünden öldürüp, cesedi valize koyduğunu itiraf etti

İzmir’in Menemen ilçesinde sazlık alanda cesedi bulunan Melahat Mersinli’nin katil zanlısı, kadını tefeci borcu yüzünden öldürdüğünü itiraf etti.

İzmir'in Menemen ilçesinde sazlık alanda cesedi bulunan Melahat Mersinli'nin katil zanlısı, kadını tefeci borcu yüzünden öldürdüğünü itiraf etti.


7 Haziran'da Menemen ilçesinde Seyrek Mahallesi'nde sazlık alanda cesedi bulunan Melahat Mersinli'nin (66) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi. İşlemlerin ardından şüpheli Ö.K.'nın emniyette verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Ö.K.'nın akrabası olan Melahat Mersinli ile birlikte tefeciden 50 bin lira borç aldıklarını ancak parayı ödeyemeyip tartıştık sonra Mersinli'yi boğarak öldürüp cesedini valize koyup sazlık alana attığını söylediği belirtildi. 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


İzmir'in Menemen ilçesinde 7 Haziran'da bir vatandaş, içinde Melahat Mersinli'nin cesedinin bulunduğu valizi görüp polise haber vermiş, kadının katil zanlısı olduğunu tespit edilen Ö.K. ve olayla ilgisi olduğu öğrenilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.

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