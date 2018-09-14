Tek beklerken ikiz geldi

Devam eden kontrollerde ikiz bebeklere hamile kaldığını öğrenen anne Hatice Cengiz, “Doktor ultrason ekranına uzun süre bakınca eşimle çok korktuk. Bir bebeğiniz daha var deyince, göz yaşlarımızı tutamadık” dedi.

3 yıldır Yılmaz Cengiz ile evli olan Hatice Cengiz tüp bebek tedavisi ile hamile kaldı. İzmir Özel Can Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Şebnem Özgür'e ilk muayenesini olan Hatice Cengiz bir bebeklerinin doğacağını öğrendi. Bebeğin sevincini yaşarken, müteakip kontrole gelen çift, ultrason kontrolü sırasında bir yerine iki bebeklerinin olacağını öğrendi. Hatice Cengiz; “Doktor ekrana o kadar uzun süre, dikkatlice baktı ki, biz olumsuz bir şey var zannedip, panikledik. Bir şey mi var doktor hanım diye sorunca da “Bir bebeğiniz daha var. İkizleriniz olacak” cevabını alınca şok olduk. İkinci bebek bize tamamen sürpriz oldu. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Anne Hatice, 45 kilodan 68 kiloya çıkarak, hamileliğinin 29. haftasına kadar da çalışarak sorunsuz bir gebelik dönemi geçirdiğini söyledi. Op. Dr.Şebnem Özgür'ün takibi sayesinde sorunsuz ve zamanında bir doğum gerçekleştirdiğini söyleyen anne, normalde ikiz bebeklerin erken dünyaya getirildiğini ancak doktorlarının yönlendirmesi ile zamanında doğan bebeklerini sağlıkla kucağa almanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi.

İkizleri Yağmur ve Yiğit ismi verildi.

İkiz gebelikler hakkında değerlendirmelerde bulunan Op.Dr. Şebnem Özgür ; “Anne ve bebeğin sağlığıyla ilgili bir sorun olduğunda doğum erken planlanabilir ama ikiz gebeliklerin de anne karnında gelişim zamanını beklemek esastır. Tek gebeliklerde doğum, 38 hafta ile 40 hafta arasında beklenir. Ancak ikiz gebelik varsa bu süre daha erken olabilir. Genellikle sezaryenle gerçekleştirilecek ikiz doğumlarında, ortalama hamilelik süresi yaklaşık 37 haftadır” dedi.