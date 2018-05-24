Tek odalı evden yardım feryadı

Ormanlık alanda tek başlarına yaşam mücadelesi veren aile, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Şehrin dışında bulunan derme çatma bir yapıda ormanlık alanda tek başlarına yaşam mücadelesi veren Ahmet Özkol, Cemile Özkol ve Hasan Özkol’un hiçbir komşusu bulunmazken, akşam olduğunda ise hayat onlar için tamamen bitiyor. Elektrik ve suyun bulunmadığı evde yaşayan aile, babaanne Cemile Özkol’un iki ayda bir aldığı 500 TL ile geçiniyor. Baba Ahmet Özkol ise rahatsızlığı sebebiyle çalışamıyor.

6. sınıfta okuyan Hasan için de okula gitmek bir hayli çileli. Yaşadıkları yer şehrin dışında olduğu için Hasan’ı okula babası motosikletle bırakırken, yağmur yağdığı zamanlarda ise talihsiz genç çamurdan dolayı okula dahi gidemiyor. Oldukça zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyen Baba Ahmet Özkol, "Yaşadığımız yerde elektrik ve su yok. Kışın çamurdan dolayı oğlum çoğu zaman okula bile gidemiyor. Rahatsızlığımdan dolayı çalışamıyorum. Yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Elektrik olmadığı için makineye bağlanamıyor"

KOAH hastalığı sebebiyle günde 4 saat makineye bağlı kalması gerektiğini belirten Özkol, evde elektrik olmamasından dolayı makineye bağlanamadığının altını çizerek, "Rahatsızlığımdan dolayı çalışamıyorum. Ufak tefek işler yaparak bazen ekmek paramı çıkarıyorum. Annemin iki ayda bir devletten aldığı 500 TL ile geçinmeye çalışıyoruz. Günde 4 saat bağlanmam gereken makineye elektrik olmadığı için bağlanamıyorum. Durumum kötüleşirse köyde yaşayan tanıdığımın evine gidip makineye bağlanıyorum. İçme suyunu da köy merkezine gidip doldurup geliyoruz" diye konuştu.

Arkadaşı köpekleri

6. sınıfa giden Hasan Özkol ise elektrik olmadığı için akşam olunca ders çalışamadığını belirterek, "Akşam olunca burada hayat bizim için bitiyor. Elektrik olmadığı için ders de çalışamıyorum. Tek hayalim düzgün bir yerde oturmak. Burada bir tek biz yaşadığımız için hiç arkadaşım yok. Köpeklerimizle zaman geçiriyorum" dedi.

Beşiktaş taraftarı olan ve büyüdüğünde futbolcu olmak istediğini belirten Hasan, "İlerde futbolcu olmak istiyorum. Beşiktaşlıyım ve en sevdiğim futbolcu kaleci Fabri" ifadelerini kullandı.