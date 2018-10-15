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Tekne faciasında ölen Iraklılara DNA testi

İzmir’in Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 4 Iraklıdan 2’si için DNA testi yapıldı.

İzmir'in Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 4 Iraklıdan 2'si için DNA testi yapıldı.


Karaburun ilçesinde teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin ceset için İzmir Adli Tıp Kurumunda yürütülen işlemler devam ediyor. Uluslararası Iraklı Mülteciler Federasyonu Başkanı Haitham Ahmet Star, gazetecilere yaptığı açıklamada denizden cesedi çıkarılan 4 kişinin Iraklı olduğunu ifade ederek, cesedine ulaşılan 4 Iraklıdan da 2'sinin 28 saat can yeleğiyle yüzdükten sonra karaya çıkmayı başaran Mıhabat İsmael Ali'nin yakını olduğunu söyledi.


Ali'nin yakınlarının cesetlerini teşhis ettiğini belirten Star, "Diğer 2 Iraklı için DNA testi istendi. Iraktan gelen yakınları DNA örneği verdi. İşlemler tamamlanınca cenazeleri Irak'a götüreceğiz" dedi.


Teknenin içinde 10'u çocuk 1 kadın olmak üzere 11 Iraklı daha olduğunu iddia eden Star, "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti tekneyi bulur çıkarır. O cenazeleri de ailelerine teslim ederiz. Son 1 yılda 300 cenazeyi sadece ben Irak'a götürdüm. Bunun yanında kayıp olanlar da var" ifadelerini kullandı.


İzmir Adli Tıp Kurumunda bulunan diğer 4 cenaze için henüz bir başvurun olmadığı öğrenilirken, DNA testi yapılan 2 cesedin yarın yakınlarına teslim edileceği de kaydedildi.

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