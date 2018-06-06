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06 Haziran 2018 10:27

Teknik direktör Ümit Kayıhan yaşamını yitirdi

Türk futbolunun önemli isimlerinden 64 yaşındaki başarılı teknik adam Ümit Kayıhan, bir süredir zatürre nedeniyle tedavi gördüğü İzmir’deki bir hastanede hayatını kaybetti.

Teknik direktör Ümit Kayıhan yaşamını yitirdi

06 Haziran 2018 10:27


Teknik Direktör Ümit Kayıhan, İzmir’de zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 28 Şubat 1954 doğumlu olan Ümit Kayıhan’ın spor kariyeri Göztepe Basketbol takımında başladı. 17 yaşında Göztepe’nin futbol antrenmanına çıkan Kayıhan, kariyerine futbolcu olarak devam ettirdi. Bir yıl Balıkesirspor’da oynadıktan sonra 8 yıl boyunca Altay formasını giyen Kayıhan, daha sonra Eskişehir ve Kuşadasıspor’da forma giydi.


Antrenörlük için İngiltere de kursa katılan Ümit Kayıhan burada FIFA teknik direktörlük diploması aldı. Kayıhan ilk antrenörlük deneyimini Karşıyaka ve Göztepe’de yardımcı olarak yaşadı. Sonrasında Göztepe, Altay, Denizlispor, Erzurumspor, Antalyaspor, Göztepe, Diyarbakır, Bursa, Malatya takımlarında görev yaptı. Kayıhan son olarak 2013 yılında Altay’ı çalıştırdı. Televizyon programlarında yorumculuk da yapan Kayıhan, evli ve iki çocuk babasıydı.




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