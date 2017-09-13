Teknolojiden uzak Uyku Festivali başlıyor

Buca Belediyesinin Romantik Türk Radyo ile dünyada bir ilke imza atarak geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği ‘Teknolojik Uyku Festivali’nin ikincisi için gün sayılıyor. 15-17 Eylül tarihleri arasında Buca Kaynaklar’ın eşsiz doğasında başlayacak festival için çalışmalarını hızlandıran Buca Belediyesi, 400 şanslı aday için teknolojiden ve onun getirdiği bilgi kirliliğinden arınmış, yüz yüze iletişimin, dostluğun, arkadaşlığın egemen olduğu unutulmaz anlara sahne olacak bir dünya oluşturuyor.

Türkiye çapında 35 ilden 3 bin 516 kişinin başvuruda bulunduğu festivalin katılımcıları Buca Belediyesi Meclis Salonu’nda İzmir 12. Noteri huzurunda Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’nın da katıldığı kura ile belirlendi. Türkiye genelinden 80, İzmir genelinden 60 ve Buca’dan 60 olmak üzere toplam 200 talihlinin asil ve yedek olarak belirlendiği Buca Belediyesi 2. Uyku Festivali katılımcı listeleri, www.uykufestivali.cominternet sitesinin yanı sıra Buca Belediyesi ve Uyku Festivali sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

2 günlük dijital detoks

15 Eylül 2017 Cuma akşamı başlayacak ve tüm ihtiyaçların ücretsiz olarak karşılanacağı 2. Teknolojik Uyku Festivali’ne katılma şansı yakalayan katılımcılar, sanal dünyanın bilgi kirliliğinden ve ilişkileri kopartıp yalnızlaştıran yapısından 48 saat kopma cesaretini gösterecek. Yaşayacakları ilginç deneyim öncesi cep telefonu, tablet gibi teknolojik cihazlarını festival alanı girişinde yetkililere teslim edecek olan katılımcılar, 2 gün boyunca doğanın, arkadaşlığın, yüz yüze iletişimin ve doyumsuz lezzetlerin keyfine varacak.